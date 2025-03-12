Полицейские вместе с блогером обратились к жителям Туркестанской области

Чтобы предотвратить мошеннические действия и призвать жителей быть бдительными, в Туркестанской области полицейские и популярный блогер сняли видеоролик "Осторожно, мошенники!", сообщает Zakon.kz.

В полиции отметили, что если вам звонят с неизвестного номера от имени банка, полиции или других учреждений с сомнительными предложениями, лучше сразу отказаться от общения. В нынешних реалиях необходимо быть внимательными к каждому звонку и не доверять подозрительным сообщениям и рекламе.

"Призываем всех соблюдать элементарные правила безопасности и незамедлительно обращаться в полицию в случае мошенничества", – заявили в МВД.

Ранее в Кокшетау установили личность парня, невольно участвующего в мошеннической схеме.