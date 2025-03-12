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Происшествия

Полицейские вместе с блогером обратились к жителям Туркестанской области

мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 21:07 Фото: unsplash
Чтобы предотвратить мошеннические действия и призвать жителей быть бдительными, в Туркестанской области полицейские и популярный блогер сняли видеоролик "Осторожно, мошенники!", сообщает Zakon.kz.

В полиции отметили, что если вам звонят с неизвестного номера от имени банка, полиции или других учреждений с сомнительными предложениями, лучше сразу отказаться от общения. В нынешних реалиях необходимо быть внимательными к каждому звонку и не доверять подозрительным сообщениям и рекламе.

"Призываем всех соблюдать элементарные правила безопасности и незамедлительно обращаться в полицию в случае мошенничества", – заявили в МВД.

Ранее в Кокшетау установили личность парня, невольно участвующего в мошеннической схеме.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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