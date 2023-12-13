Решения проблем в теплоэнергетике требуют депутаты от правительства

Депутат Мажилиса Ерлан Барлыбаев выступил с запросом, требуя от правительства решения накопившихся проблем в теплоэнергетике, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что депутаты от фракции "Ак жол" за последний год отправили несколько запросов в правительство по этому поводу и предлагали сделать выводы и наладить постоянную работу по обновлению и модернизации теплоэнергетики. Ответы госорганов были самыми оптимистичными.

"Но, к сожалению, этот оптимизм не оправдался, хотя морозы только начались. И теперь вся страна с тревогой ожидает продолжения отопительного сезона. Понимаем, что в текущих условиях трудно прогнозировать развитие дальнейших событий на нынешний сезон. Поэтому просим проинформировать, имеет ли правительство планы по комплексному решению накопившихся проблем в теплоэнергетике на долгосрочный период, а также в чем эти планы заключаются. Именно так этот вопрос ставился в предыдущих запросах фракции "Ак жол", на которые мы получали, как теперь выясняется, недостоверные ответы". Ерлан Барлыбаев

С приходом первых морозов тепловые аварии произошли в нескольких городах страны – Экибастузе, Балхаше, Актау, Степногорске.

Заместитель премьер-министра Роман Скляр на брифинге в правительстве 12 декабря 2023 года рассказал, могут ли жители регионов, где были проблемы с отоплением, не бояться, что останутся без тепла зимой.

