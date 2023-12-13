Дан старт работе модернизированного магистрального водовода

13 декабря в Атырауской области прошла церемония запуска магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак" после реконструкции и расширения. Премьер-министр РК Алихан Смаилов по видеосвязи дал старт работе объекта.

В режиме видеосвязи приняли участие первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, председатель правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Вместе с тем, церемонию запуска водовода непосредственно в регионе осуществили аким Атырауской области Серик Шапкенов, председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев, генеральный директор АО "КазТрансОйл" Талгат Курманбаев и ветеран ТОО "Магистральный водовод" Хамит Кабылов.

"Реконструкция водовода осуществлена с опережением установленного срока на 1 год. Это стало возможным благодаря выверенным проектным решениям и высоким темпам строительства. И это далеко не последний такой масштабный проект в регионе". Алихан Смаилов

Магзум Мирзагалиев отметил, что КазМунайГаз в рамках поручения президента Касым-Жомарта Токаева реализовывает три крупных проекта для водоснабжения населения Атырауской и Мангистауской областей.

"Данный проект увеличит пропускную способность водовода со 110 до 170 тысяч кубометров в сутки и обеспечит поставку волжской водой для населения, промышленности и сельского хозяйства. Реконструкцию провели на 177 километров водовода". Магзум Мирзагалиев

Строительно-монтажные работы проекта "Реконструкция и расширение магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак", I-очередь" начаты в четвертом квартале 2022 года. Выполнены работы по обновлению изношенного оборудования и осуществлена замена двух участков магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак" протяженностью порядка 177 км. При строительстве было задействовано более 500 человек. В результате реализации проекта пропускная способность магистрального водовода "Астрахань - Мангышлак" увеличится c 110 тыс. кубометров до 170 тыс. кубометров в сутки на участке "Астрахань - Атырау".

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Инфраструктурный проект реализован ТОО "Магистральный Водовод" (100% долей участия АО "КазТрансОйл") под руководством АО НК "КазМунайГаз".

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Отметим, что в прошлом году на месторождении Каражанбас в Мангистауской области в тестовом режиме запущен опреснительный завод пластовой воды.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"