Дан старт работе модернизированного магистрального водовода
Фото: АО НК "КазМунайГаз"
13 декабря в Атырауской области прошла церемония запуска магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак" после реконструкции и расширения. Премьер-министр РК Алихан Смаилов по видеосвязи дал старт работе объекта.
В режиме видеосвязи приняли участие первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, председатель правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.
Фото: АО НК "КазМунайГаз"
Вместе с тем, церемонию запуска водовода непосредственно в регионе осуществили аким Атырауской области Серик Шапкенов, председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев, генеральный директор АО "КазТрансОйл" Талгат Курманбаев и ветеран ТОО "Магистральный водовод" Хамит Кабылов.
"Реконструкция водовода осуществлена с опережением установленного срока на 1 год. Это стало возможным благодаря выверенным проектным решениям и высоким темпам строительства. И это далеко не последний такой масштабный проект в регионе".Алихан Смаилов
Магзум Мирзагалиев отметил, что КазМунайГаз в рамках поручения президента Касым-Жомарта Токаева реализовывает три крупных проекта для водоснабжения населения Атырауской и Мангистауской областей.
"Данный проект увеличит пропускную способность водовода со 110 до 170 тысяч кубометров в сутки и обеспечит поставку волжской водой для населения, промышленности и сельского хозяйства. Реконструкцию провели на 177 километров водовода".Магзум Мирзагалиев
Строительно-монтажные работы проекта "Реконструкция и расширение магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак", I-очередь" начаты в четвертом квартале 2022 года. Выполнены работы по обновлению изношенного оборудования и осуществлена замена двух участков магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак" протяженностью порядка 177 км. При строительстве было задействовано более 500 человек. В результате реализации проекта пропускная способность магистрального водовода "Астрахань - Мангышлак" увеличится c 110 тыс. кубометров до 170 тыс. кубометров в сутки на участке "Астрахань - Атырау".
Фото: АО НК "КазМунайГаз"
Инфраструктурный проект реализован ТОО "Магистральный Водовод" (100% долей участия АО "КазТрансОйл") под руководством АО НК "КазМунайГаз".
Фото: АО НК "КазМунайГаз"
Отметим, что в прошлом году на месторождении Каражанбас в Мангистауской области в тестовом режиме запущен опреснительный завод пластовой воды.
Фото: АО НК "КазМунайГаз"
Также КМГ занимается проектом строительства опреснительного завода в поселке Кендерли Мангистауской области мощностью 50 тыс. кубометров в сутки. В рамках проекта планируется строительство магистрального водопровода от опреснительного завода до г.Жанаозен протяженностью 105 км. В настоящее время ведутся работы по проектированию завода, проведены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, батиметрические изыскания, лабораторные и камеральные работы.
Ожидается, что опреснительный завод снизит нагрузку на водопровод "Астрахань-Мангышлак".
Фото: АО НК "КазМунайГаз"
Справочно:
Магистральный водовод "Астрахань - Мангышлак" – стратегически важный объект, является единственным централизованным источником подачи воды для потребителей Курмангазинского, Исатайского и Жылыойского районов Атырауской области, а также для г. Жанаозен, Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области. Население, потребляющее воду, составляет более 35% численности Мангистауской области и более 28% численности Атырауской области.
Ежегодно потребление воды населением растет на 4-5%.
Источником воды для магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак" служит дельтовый рукав реки Волга – Кигач. От бесперебойной подачи волжской воды зависит функционирование и развитие нефтегазодобывающих и промышленных предприятий, а также проектов нефтехимических производств, расположенных в специальной экономической зоне "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырауской области.
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