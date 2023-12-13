В Астане организовали бесплатные горячие обеды и такси
Фото: gov.kz
В связи с морозами и ухудшением погодных условий столичные мечети в поддержку акции "10 добрых дел" бесплатно развозят людей в мороз и обеспечивают горячим обедом работников коммунальных служб, передает официальный сайт столичного акимата.
В преддверии Дня Независимости Казахстана в столице проходят социальные благотворительные мероприятия под девизом "10 добрых дел". Главная цель – сделать доброе дело для города и его жителей.
"Такие акции проводим не первый год. В астанинские морозные дни хотим быть полезными для наших сограждан. Призываем других водителей присоединиться к акции и помочь жителям".Главный имам Астаны Ерболат Жусупов
Напомним, ранее столичные волонтеры инициировали акцию по раздаче горячего чая и бауырсаков жителям. Они обходили остановочные комплексы, заходили в салоны автобусов, чтобы угостить кондукторов, водителей и пассажиров.
Горожане могут присоединиться к эстафете и разместить в рамках акции добра в своих аккаунтах информацию или видео под хештэгом #Мейірімдіболуәдет, #Добротаобразжизни #Моднобытьдобрым.
В эти дни в Астане стоят сильные морозы, столбики термометров опустились ниже -30 градусов. Просим жителей и гостей города быть осторожными, не находиться долгое время на улице во избежание получения травм и обморожений.
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