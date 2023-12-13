В одном из поселков Акмолинской области презентуют современный досуговый центр

В поселке Сары-Оба Аршалынского района откроют новый комплекс для досуга сельчан. Капитальный ремонт и реконструкцию провели в бывшем здании сельского торгового дома. Сооружение модернизировано полностью: заменены крыша, стены, потолок, двери, окна, фасад здания.

Вокруг проведено благоустройство территории: посажены цветы и деревья, установлены лавочки, здание оградили забором.





По словам акима Сарабинского сельского округа, досуговый комплекс соответствует всем современным требованиям и будет работать во благо сельчан.

"Благодаря инвестиционной поддержке ТОО "Сары-Оба Астык" в нашем поселке модернизировано одноэтажное просторное здание с множеством кабинетов для досуга как молодежи, так и пожилых людей. Будет работать библиотечный зал, секции для борьбы, шахмат, шашек других настольных игр. Также расположен большой актовый зал для официальных встреч и культурных мероприятий. К тому же для наших детей будут работать различные кружки. У нас уже есть хореограф, который будет обучать детей современным танцам. Отделом культуры Арлашынского района была закуплена новая аппаратура, установлены трибуны, приобретены новые стулья, диваны и другая мебель". Аким Сарабинского сельского округа Амангелді Мұхаметрахимов

Сообщается, что в поселке Сары-Оба в уходящем году проведен комплекс работ, направленных на улучшение благосостояния жизни сельчан. Жители поселка радуются появлению нового клуба.

"Теперь наши пожилые жители поселка могут ходить в библиотеку, читать интересную для них литературу. Для детей также будут открыты секции и творческие кружки. Очень радостная новость для нас – открытие клуба. Жизнь в нашем селе станет еще насыщенней и интересней. Спасибо всем, кто принял участие в создании такого хорошего начинания! Надеемся, что наши дети будут защищать честь региона, области и страны на международных аренах". Житель Аршалынского района Силам Еркежан

Как сообщили в Аршалынском районном акимате, в этом году в поселке Сары-Оба был проведен ремонт внутри поселковых дорог, положен первый слой асфальта.

"На следующий год будем завершать начатые ремонтные работы, полностью укладывать асфальт протяженностью 5 км. К тому же у нас построены ветровые электростанции, на станции Сарыоба установили детскую игровую и спортивную площадки, также построена платформа для мини-футбола шириной 18 метров и длиной в 36 м. В прошлом году реконструировали водонапорную башню. Еще одной радостной новостью для нас стало открытие собственного бизнеса благодаря государственной поддержке двух жительниц нашего сельского округа, которые занимаются сельским хозяйством благодаря программе "Ауыл аманаты", – поделился итогами проделанной работы в сельском округе аким Амангелді Мұхаметрахимов.

Сообщается, что в следующем году местными исполнительными органами запланирован ремонт внутрипоселковых и районных дорог. К тому же регион является одним из крупных аграрных объектов, где высоко развито животноводство и сельское хозяйство. Сельхозпродукцию аграрии реализуют в столице страны, городе Астане.





Напомним, что глава государства особое внимание уделает развитию спорта в сельской местности.

"Важное значение имеет популяризация здорового образа жизни. Особенно необходимо создать условия для занятия спортом детей", – акцентировал Токаев.

В Акмолинской области продолжается работа, направленная на выполнение поручений главы государства.





Алма Байгужина