ПСЖ попадет в Лигу Европы? Какой расклад ожидать в "группе смерти"

Заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов сохраняет интригу. Как минимум в группе F лишь дортмундская "Боруссия" гарантировала себе плей-офф. ПСЖ, "Ньюкасл" и "Милан" разыграют две путевки в еврокубки.

При этом шансы на то, что парижане провалятся в младший турнир, достаточно высоки.

Ауфидерзейн, Париж?

Перед ПСЖ развилка из двух дорог – Лига чемпионов и Лига Европы. Но куда отправится клуб зависит не только от них. Разберем три исхода:

В случае проигрыша у ПСЖ останется 7 очков. Они будут ждать результата параллельного матча и надеяться на ничейный итог в Англии. Тогда "Ньюкасл" и "Милан" наберут по 6 очков и пропустят парижан в плей-офф Лиги чемпионов.

В случае ничьи у ПСЖ будет 8 очков. Тогда придется смотреть на результат матча "Ньюкасл" – "Милан" и молиться, чтобы "сороки" не набрали 3 очка. При таком раскладе именно англичане проходят в плей-офф благодаря преимуществу по личным встречам.

Лишь победа выведет Мбаппе и компанию в следующий этап. А вот насколько высоки шансы на победу ПСЖ?

Финал для Луиса Энрике

Для испанского тренера предстоящая игра станет своеобразным финалом. Разумеется, об увольнении Луиса Энрике пока речи не идет, но ПСЖ под его руководством оставляет двоякое впечатление в еврокубке: дома обыграли и "Боруссию" (2:0), и "Милан" (3:0),но сыграли вничью с Ньюкаслом (1:1).

По мнению многих специалистов, пенальти в ворота "Ньюкасла" был назначен неверно. А на выезде вообще не набрали ни одного очка — 1:4 в Англии, 1:2 в Италии. На очереди Дортмунд, который на домашней арене в этом розыгрыше Лиги чемпионов еще ни разу не проиграл. А после двух поражений в Бундеслиге и Кубке Германии преданные болельщики зарядят на победу. Впрочем, и у самих "шмелей" с мотивацией набрать 3 очка все в порядке. Победа над ПСЖ позволит "Боруссии" выйти из группы с первого места, а значит и в плей-офф шансы получить скромного соперника выше.

Эксперты Parimatch выделяют явного фаворита предстоящей битвы – ПСЖ. Все же им нужнее, как говорится. Но коэффициент на их победный исход оттого не менее вкусный – 1.88. А сделать свой прогноз на игру вы можете по ссылке.