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Чем запомнился первый день шестого тура Лиги чемпионов УЕФА

Чем запомнился первый день шестого тура Лиги чемпионов УЕФА Фото: Instagram/championsleague
12 декабря состоялись восемь матчей заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. По их итогам стали известны еще две команды, которые вышли в весеннюю стадию плей-офф, сообщает Zakon.kz.

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Если выход итальянского "Наполи" в 1/8 финала Лиги чемпионов был предсказуем, то датский "Копенгаген" совершил небольшой подвиг. Скандинавы сумели выбраться в плей-офф престижного турнира со второго места в подгруппе А, где сражались с грандами европейского футбола.

Датский коллектив сумел составить серьезную конкуренцию немецкой "Баварии", британскому "Манчестер Юнайтед" и турецкому "Галатасараю". Благодаря домашней минимальной победе в шестом туре над турками (1:0) "Копенгаген" вошел в список 16 лучших клубов Европы.

Продолжает борьбу за престижный трофей главный его фаворит – мадридский "Реал", который выиграл все шесть матчей на групповой стадии. "Галактикос" по два раза обыграл "Наполи", "Брагу" и "Унион", забив 16 мячей и пропустив семь.

Футбол Лига Чемпионов

Фото: Instagram/realmadrid

Прославленный наставник "Реала" Карло Анчелотти установил рекорд, одержав 42-ю победу в Лиге чемпионов.

После победы над "Унионом" (3:2) Карло Анчелотти вышел на первое место среди тренеров "Реала" по количеству выигранных матчей в Лиге чемпионов. Итальянец в этой гонке опередил Мигеля Муньоса. 

Матч шестого тура ЛЧ против "Манчестер Юнайтед" стал юбилейным для голкипера "Баварии" Мануэля Нойера. Теперь в его активе 700 игр за мюнхенский суперклуб и в 318 из них вратарь не пропустил мячей.

Остальные два участника плей-офф Лиги чемпионов сезона 2023/24 определятся ночью 13 декабря, когда пройдут игры второго дня шестого тура. В группе H на одну из путевок претендуют "Порту" и "Шахтер", а в квартете F за место в 1/8 финала поспорят "ПСЖ", "Ньюкасл" и "Милан".

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Куандык Шынасилов
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов ПСЖ УЕФА Анчелотти Карло Бавария
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