Чем запомнился первый день шестого тура Лиги чемпионов УЕФА

12 декабря состоялись восемь матчей заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. По их итогам стали известны еще две команды, которые вышли в весеннюю стадию плей-офф, сообщает Zakon.kz.

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Если выход итальянского "Наполи" в 1/8 финала Лиги чемпионов был предсказуем, то датский "Копенгаген" совершил небольшой подвиг. Скандинавы сумели выбраться в плей-офф престижного турнира со второго места в подгруппе А, где сражались с грандами европейского футбола.

Датский коллектив сумел составить серьезную конкуренцию немецкой "Баварии", британскому "Манчестер Юнайтед" и турецкому "Галатасараю". Благодаря домашней минимальной победе в шестом туре над турками (1:0) "Копенгаген" вошел в список 16 лучших клубов Европы.

Продолжает борьбу за престижный трофей главный его фаворит – мадридский "Реал", который выиграл все шесть матчей на групповой стадии. "Галактикос" по два раза обыграл "Наполи", "Брагу" и "Унион", забив 16 мячей и пропустив семь.





Фото: Instagram/realmadrid

Прославленный наставник "Реала" Карло Анчелотти установил рекорд, одержав 42-ю победу в Лиге чемпионов.

Ancelotti ya es el número uno.



Entrenadores con más victorias de Copa de Europa con el Madrid:

42 Ancelotti en 56 partidos.

41 Muñoz en 71 partidos



Ancelotti tiene un fabuloso 75% de victorias con el Madrid en Copa de Europa. — Pedro Martin (@pedritonumeros) December 12, 2023

После победы над "Унионом" (3:2) Карло Анчелотти вышел на первое место среди тренеров "Реала" по количеству выигранных матчей в Лиге чемпионов. Итальянец в этой гонке опередил Мигеля Муньоса.

700 - This will be Manuel Neuer's 700th competitive appearance in professional football at club level. The German hasn't conceded a goal in 317 of his 699 matches to date. Steady. #MUNFCB pic.twitter.com/OrfywmQNPR — OptaFranz (@OptaFranz) December 12, 2023

Матч шестого тура ЛЧ против "Манчестер Юнайтед" стал юбилейным для голкипера "Баварии" Мануэля Нойера. Теперь в его активе 700 игр за мюнхенский суперклуб и в 318 из них вратарь не пропустил мячей.

Остальные два участника плей-офф Лиги чемпионов сезона 2023/24 определятся ночью 13 декабря, когда пройдут игры второго дня шестого тура. В группе H на одну из путевок претендуют "Порту" и "Шахтер", а в квартете F за место в 1/8 финала поспорят "ПСЖ", "Ньюкасл" и "Милан".