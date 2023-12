Чем запомнился первый день шестого тура Лиги чемпионов УЕФА

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Если выход итальянского "Наполи" в 1/8 финала Лиги чемпионов был предсказуем, то датский "Копенгаген" совершил небольшой подвиг. Скандинавы сумели выбраться в плей-офф престижного турнира со второго места в подгруппе А, где сражались с грандами европейского футбола.

Датский коллектив сумел составить серьезную конкуренцию немецкой "Баварии", британскому "Манчестер Юнайтед" и турецкому "Галатасараю". Благодаря домашней минимальной победе в шестом туре над турками (1:0) "Копенгаген" вошел в список 16 лучших клубов Европы.

Продолжает борьбу за престижный трофей главный его фаворит – мадридский "Реал", который выиграл все шесть матчей на групповой стадии. "Галактикос" по два раза обыграл "Наполи", "Брагу" и "Унион", забив 16 мячей и пропустив семь.

Прославленный наставник "Реала" Карло Анчелотти установил рекорд, одержав 42-ю победу в Лиге чемпионов.

После победы над "Унионом" (3:2) Карло Анчелотти вышел на первое место среди тренеров "Реала" по количеству выигранных матчей в Лиге чемпионов. Итальянец в этой гонке опередил Мигеля Муньоса.

700 - This will be Manuel Neuer's 700th competitive appearance in professional football at club level. The German hasn't conceded a goal in 317 of his 699 matches to date. Steady. #MUNFCB pic.twitter.com/OrfywmQNPR