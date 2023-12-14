Сенатор: КТЖ дает привилегии "своим" компаниям

Депутат Сената Закиржан Кузиев в своем запросе обвинил КТЖ в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает Zakon.kz.

Сенатор подчеркнул, что по всей стране недостаточно развита железнодорожная сеть. По его словам, в Казахстане растет износ основных средств и дефицит пассажирского подвижного состава, а уровень сервиса на железнодорожном транспорте низок.

К сенатору с жалобами обратились представители Ассоциации национальных экспедиторов. Они отметили, что получают отказы от ТОО "КТЖ Грузовые перевозки" в согласовании основных и дополнительных планов перевозок на экспорт и транзит. В то же время согласование планов для своих экспедиторов АО "Кедентранссервис" и АО "КТЖ Экспресс" осуществляют беспрепятственно.

"Агентство по защите и развитию конкуренции отмечает, что операторы магистральных путей предоставляют ряд преимуществ "своим" компаниям, что создает неравные условия для других. В результате анализа видов деятельности КТЖ выявлено, что с антимонопольным органом согласован лишь 81 из 424 видов деятельности, то есть всего 19%. Таким образом, своими действиями КТЖ нарушает отлаженную за десятки лет технологию осуществления экспортных перевозок, создает неравные конкурентные условия". Закиржан Кузиев

Депутат напомнил, что президент не раз акцентировал внимание на необходимости укреплять транзитный потенциал страны. Однако сенатор считает, что существующие проблемы грузоперевозок значительно ухудшают привлекательность транзита через Казахстан и заставляют соседние страны искать альтернативные маршруты.

"Сенаторы неоднократно направляли депутатские запросы в адрес Министерства транспорта и АО "НК "Қазақстан темір жолы", где были озвучены проблемы, имеющиеся у отечественных грузоотправителей при транспортировке продукции на экспорт. Однако мы раз за разом получаем стандартные отписки, которые не решают сути проблемы. Учитывая многочисленные жалобы от грузоотправителей и субъектов бизнеса, просим вас дать поручение организовать проверку деятельности АО "НК "КТЖ", а также направить в Сенат руководство Министерство транспорта и АО "НК "КТЖ" для дачи устного ответа на ранее направленные депутатские запросы". Закиржан Кузиев

9 октября стало известно, что транспортные прокуроры в филиалах ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" выявили факты незаконного начисления премий и выплат 742 несуществующим работникам на сумму более 10 млн тенге.