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Казахстанские эксперты и профессор Барри Бузан обсудили новый мировой порядок

Барри Бузан выступает перед экспертным сообществом Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 20:17 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
В Астане 19 сентября с лекцией на тему "Формирование нового мирового порядка: переход к глубокому плюрализму" выступил один из ведущих мировых экспертов по международным отношениям, почетный профессор Лондонской школы экономики (LSE), профессор Барри Бузан, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие открыл государственный советник РК Ерлан Карин. Он подчеркнул, что казахстанскому экспертному сообществу выпала большая честь выслушать лекцию Барри Бузана. Он впервые прилетел в Казахстан.

Директор Казахстанского института стратегических исследований Еркин Тукумов подчеркнул важность мероприятия. Он считает, что экспертному сообществу в Казахстане нельзя вариться в собственном соку и нужен взгляд со стороны, иначе можно ошибиться в анализах.

"Пусть эти встречи станут постоянными и системными. Это только начало. Я думаю, интерес огромный не только у госслужащих, у которых не хватает времени читать глубокие труды. Это прекрасная возможность поговорить с легендой теории международных отношений. Когда сказал своим сотрудникам, оказалось, что чуть ли не половина в своих докторских диссертациях указывала его труды", – сказал Еркин Тукумов, представляя гостя.

Барри Бузан поделился своим видением трансформации глобального порядка.

По мнению профессора, международная система стоит на пороге значительных изменений: традиционные западные структуры постепенно утрачивают свое влияние, а новые ключевые игроки, такие как Китай, начинают выстраивать собственные модели взаимодействия на мировой арене.

Профессор отметил, что глобальная политика постепенно перемещается в сторону многополярности, где все большую роль играют новые экономические и политические центры. Этот сдвиг, по словам Бузана, станет определяющим фактором в развитии международных отношений в ближайшие десятилетия.

Одной из центральных тем выступления стали глобальные экологические угрозы, которые, по словам Бузана, оказывают все более заметное влияние на экономику, политику и социальную сферу. Он подчеркнул, что неспособность справляться с последствиями изменения климата может усугубить проблемы бедности и привести к новым конфликтам.

Несмотря на эти вызовы, профессор выразил оптимизм, отметив, что текущие изменения открывают новые возможности для стран, готовых к адаптации и поиску инновационных решений. Он подчеркнул важность создания гибких и инклюзивных международных структур, которые лучше отвечают вызовам современной глобальной системы и позволяют учитывать интересы всех участников.

После лекции Барри Бузан ответил на вопросы казахстанских экспертов.

Проект с лекциями зарубежных экспертов запущен по инициативе Казахстанского совета по международным отношениям (КАСМО). Председатель КАСМО Ерлан Карин считает что подобные просветительские проекты особенно нужны для развития социально гуманитарных наук.

Ранее эксперты назвали возможные причины удорожания доллара на этой неделе.

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