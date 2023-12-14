Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

24 дороги в Казахстане закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

МЧС Фото: gov.kz
Из-за понижения температуры, гололеда и метели закрыто движение для всех видов транспортных средств на 9-ти участках автодорог республиканского значения и 15-ти областного значения в 5 регионах, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта на дизельном топливе в 5 регионах.

"Спасательные работы осложнены сильным ветром, нулевой видимостью и высотой снега до 1 м".Пресс-служба МЧС РК

В Жамбылской области на участке автодороги республиканского значения Алматы-Ташкент-Термез дорожными службами ведутся работа по очистке дороги от снежных отложений.

На выезде из г. Тараза в сторону Шымкента образовалось скопление 570 единиц автотранспорта, на перевале Кордай 50 единиц, на Благовещенке 200 единиц. Спасено 392 человека, в том числе 12 детей. Вызволено со снежного плена порядка 50 единиц автотранспорта.

В Кордайском районе спасено 165 человек, которые доставлены в пункты обогрева с. Кайнар и с. Кенен.

МЧС настоятельно рекомендует не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений, воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Казахстане на праздничных выходных.

Читайте также

коллаж, налоги, заявление
Изменения в налоговой сфере, обращение замминистра транспорта РК - главное за день
вручение наград
Лучших специалистов Вооруженных сил 2023 года наградили в Минобороны РК
в Акмолинской области построили водозабор
Водозабор построили в одном из районов Акмолинской области
Елена Беляева
МЧС РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
фильм поставил рекорд
Фильм Дариги Бадыковой поставил новый рекорд в казахстанском прокате
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: