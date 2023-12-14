24 дороги в Казахстане закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды
Кроме того, введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта на дизельном топливе в 5 регионах.
"Спасательные работы осложнены сильным ветром, нулевой видимостью и высотой снега до 1 м".Пресс-служба МЧС РК
В Жамбылской области на участке автодороги республиканского значения Алматы-Ташкент-Термез дорожными службами ведутся работа по очистке дороги от снежных отложений.
На выезде из г. Тараза в сторону Шымкента образовалось скопление 570 единиц автотранспорта, на перевале Кордай 50 единиц, на Благовещенке 200 единиц. Спасено 392 человека, в том числе 12 детей. Вызволено со снежного плена порядка 50 единиц автотранспорта.
В Кордайском районе спасено 165 человек, которые доставлены в пункты обогрева с. Кайнар и с. Кенен.
МЧС настоятельно рекомендует не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений, воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния.
Ранее сообщалось, какой будет погода в Казахстане на праздничных выходных.