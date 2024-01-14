42 дороги закрыли в Казахстане из-за непогоды

Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области

"КазАвтоЖол" заявил о том, что введено ограничение движения транспорта на 42 участках автодорог республиканского значения в 9 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Абайской области закрыты 5 дорог:

Омск – Майкапшагай, км 733 - 906, участок город Семей – село Калбатау – 173 км;

Усть-Каменогорск – Семей, км 103-198 участок граница Восточно-Казахстанской области – город Семей – 95 км;

Омск – Майкапшагай, км 910-1002, участок село Калбатау – село Кокпекты – 92 км;

Алматы – Усть-Каменогорск, км 615-1013, участок граница Жетысуской области – граница Восточно-Казахстанской области – 398 км;

Таскескен – Урджар, км 0-75, участок село Таскескен – село Урджар – 75 км (снег, метель, ограничение видимости, гололед). В Акмолинской области закрыты 14 дорог: Астана – Петропавловск, км 18 - 234, участок город Астана – город Щучинск – 216 км;

Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау, км 35 - 51, участок город Кабанбай-Батыра – граница Карагандинской области – 16 км;

Астана – Ерейментау – Шидерты, км 16-200, участок город Астана – граница Павлодарской области – 184 км;

Жезказган – Петропавловск, км 377-440, участок граница Костанайской области – город Державинск – 63 км;

Екатеринбург – Алматы, км 917-1181, участок село Жаксы – поселок Акмешит – 264 км;

Жаксы – Есиль – Бузулук, км 0-82, участок село Жаксы – поселок Бузулук – 82 км;

Жезказган – Петропавловск, км 537-552, участок поселок Бузулук – поселок Сурган. – 15 км;

Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 232-260, участок граница Костанайской области – поселок Сурган – 28 км;

Кокшетау – Рузаевка, км 0-61, участок город Кокшетау – граница Северо-Казахстанской области – 61 км;

Жезказган – Петропавловск, км 440-537, участок город Державинск – поселок Бузулук – 97 км;

Екатеринбург – Алматы, км 1181-1230, участок поселок Акмешит – поселок Кажымукан – 49 км;

Астана – Коргалжын, км 42-124, участок поселок Отемыс – поселок Коргалжын – 82 км;

Кокшетау – Атбасар, км 107-184, участок поселок Балхашино – город Атбасар – 77 км;

Астана – Петропавловск, км 304-341, участок город Кокшетау – граница Северо-Казахстанской области – 37 км. В Восточно-Казахстанская области – 4 участка: Усть-Каменогорск – Семей, км 10-103 участок город Герасимовка – граница Абайской области – 93 км;

Усть-Каменогорск – Алтай – Большой Нарын – Катон – Карагай – Рахмановские ключи, км 6-166, участок село Ушановское – город Алтай – 160 км;

Алматы – Усть-Каменогорск, км 1013-1048, участок граница Абайской области – поворот село Уланское – 35 км;

Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ, км 105-123, участок город Шемонайха – граница РФ – 18 км. В Жетысуской области – 2 участка: Ушарал – Достык, км 84-184, участок станция Коктума – станция Достык – 100 км;

Алматы – Усть-Каменогорск, км 557-615, участок город Ушарал – граница Абайской области – 58. В Карагандинской области – 2 участка: Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау, км 51-101, участок граница Акмолинская области – поселок Нура – 50 км;

Кызылорда – Павлодар, км 970-1135, участок город Караганда – граница Павлодарской области – 165 км. В Костанайской области – 3 участка: Жезказган – Петропавловск, км 339-377, участок город Аркалык – граница Акмолинской области – 38 км;

Костанай - Аулиеколь – Сурган, км 218-232, участок село Октябрьское – граница Акмолинской области – 14 км;

Жезказган – Петропавловск, км 252-335, участок город Аркалык – граница Улытауской области – 83 км. В Павлодарской области – 4 участка: Астана – Ерейментау – Шидерты, км 200-259 участок граница Акмолинской области – поселок Шидерты – 59 км;

Ленинский – Иртышск – Русская Поляна, км 100-263, участок – поселок Актогай – граница РФ – 163 км;

Омск – Майкапшагай, км 191-300, участок – граница РФ - поселок Качиры – 109 км;

Кызылорда – Павлодар, км 1135-1206, участок граница Карагандинской области – поселок Шидерты - 71 км. В Северо-Казахстанской области – 7 участков: Кокшетау – Рузаевка, км 61-91, участок граница Акмолинской области – село Саумалколь – 30 км;

Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – граница РФ, км 213-280, участок село Кишкенеколь области - граница РФ – 67 км;

Булаево – Возвышенка – Мологвардейское – Кирово – Киялы – Рощинское, км 62-228, участок село Возвышенка – село Рощинское – 166 км;

Рощинское – Корнеевка – Волошинка, км 0-87, участок село Рощинское – село Волошинка – 87 км;

Волошинка – Сергеевка – Тимирязево, км 0-119, участок село Волошинка – село Тимирязево – 119 км;

Тимирязево – Сарыколь – граница области, км 0-32 участок село Тимирязево – граница Костанайской области – 32 км;

Астана – Петропавловск, км 341-473, участок граница Акмолинской области – село Бесколь. – 132 км. В Улытауской области – один участок: Жезказган – Петропавловск, км 137-252, участок поселок Улытау - граница Костанайской области – 188 км. Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 391 единиц техники и 592 человек. Ранее сообщалось, что в ряде областей сохраняется штормовое предупреждение. Читайте также На разворотном автомобильном мосту в Алматы разошелся шов 39 человек спасли из снежного заноса за двое суток в Жетысуской области В Казахстан за год экстрадировали 55 человек, находящихся в розыске

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