Лучших специалистов Вооруженных сил 2023 года наградили в Минобороны РК

В Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса "Әскер тарланы" по итогам года, сообщает Zakon.kz.

Ежегодный конкурс "Әскер тарланы" способствует мотивации военнослужащих к освоению новых профессиональных высот. Отбор специалистов проходил по 24 номинациям. Победителей конкурса приветствовал министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

"В 2023 году состоялся ряд мероприятий с участием Верховного главнокомандующего Вооруженными силами. Это Всеармейское совещание, стратегическое командно-штабное учение "Батыл Тойтарыс", межведомственное тактическое учение "Бекет", на которых в полной мере проявился профессионализм наших военнослужащих. И сегодня мы чествуем тех, кто стал лучшим в плане компетентности, высоких морально-деловых качеств и физической подготовленности", – сказал он.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Безупречное выполнение своих обязанностей отличает офицера штаба Управления командующего войсками РгК "Восток" подполковника Вячеслава Анфиногенова, который стал лучшим оперативным дежурным.

Военнослужащий войсковой части 27943 сержант Алмат Сулеймен признан лучшим командиром боевой машины. В выборе победителя в этой номинации решающими стали образцовые командирские навыки и мастерское владение техникой.

Точными ударами в стрельбе из гаубицы отличается подразделение под управлением инструктора войсковой части 82796 старшего сержанта Айдара Калденова, признанного лучшим командиром артиллерийского расчета.

Техник войсковой части 31775 сержант 3 класса Дастан Жакупов стал лучшим механиком-водителем боевой машины пехоты. Благодаря мастерству Дастана Жакупова на тактических учениях РгК "Астана" рота показала высокие результаты.

Командир отделения войсковой части 41433 сержант Мирас Мынбаев, неизменно демонстрирующий на учениях отличное владение оружием, признан лучшим снайпером.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

За высокое мастерство и мужество командир авиационного звена войсковой части 54835 капитан Даурен Жармаков, принимавший активное участие в тушении пожара в лесном массиве Абайской области, назван лучшим летчиком.

Лучшим специалистом войск противовоздушной обороны стал командир отдельной радиолокационной роты войсковой части 31767 капитан Оркен Махамбетов, добившийся высоких показателей в организации охраны воздушных рубежей страны.

Командир ракетно-артиллерийского корабля "Казахстан" войсковой части 21814 капитан 3 ранга Руслан Яхьяров стал лучшим в своей номинации за умелое управление вверенным ему экипажем, неоднократно занимавшим призовые места в конкурсе "Кубок моря" Армейских международных игр.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Отличником войсковой разведки признан сержант взвода войсковой части 48386 старший сержант Ерзат Ахмади, добившийся лучших показателей в организации деятельности вверенного подразделения.

Лучшим специалистом материально-технического обеспечения стал сержант горюче-смазочной службы войсковой части 29219 старший сержант Айдос Темирхан, добившийся высоких показателей в службе.

За высокий профессионализм и преданность делу фельдшер медицинского взвода войсковой части 03811 сержант 3 класса Анар Суимханова определена лучшим специалистом медицинской службы.

Миротворцем года назван старший офицер службы индивидуальной подготовки управления Центра миротворческих операций подполковник Ермек Тулесов, успешно прошедший службу в составе временных сил ООН в Ливане.

Заместитель командира войсковой части 03811 майор Шерхан Балтабай стал лучшим офицером-воспитателем, обеспечившим высокую воинскую дисциплину и благоприятный морально-психологический климат во вверенном подразделении.

Целеустремленность, трудолюбие и образцовая воинская дисциплина отличают преподавателя Национального университета обороны полковника Дидар Турсынбекову. Дидар Болатовна названа лучшим преподавателем военного учебного заведения.

Заслуженную победу в XIII Всеармейском конкурсе одержал сержант отряда войсковой части 74884 сержант 2 класса Орынбек Сандыбеков. По итогам года он признан лучшим сержантом Вооруженных сил.

На учении "Батыл тойтарыс-2023" подразделение под командованием командира отделения войсковой части 16194 сержанта Жомарта Калыбаева показало высокие результаты. Жомарт Калыбаев стал лучшим специалистом войск связи.

Профессиональный и ответственный подход инструктора войсковой части 58012 старшего сержанта Нурсултана Бисимбая при выполнении задач по ликвидации последствий взрывов в Арыси, Сарыкемере и на учении "Батыл тойтарыс-2023" стал решающим при определении его лучшим специалистом-сапером.

За качественную организацию работы отдела дознания и розыска заместитель начальника управления военной полиции Акмолинского регионального гарнизона подполковник юстиции Куаныш Жакеев назван лучшим сотрудником военной полиции.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Лучшим специалистом войск РХБЗ стал сержант роты войсковой части 25744 сержант 3 класса Маргулан Саудаев, которого отличают профессиональное, ответственное выполнение поставленных задач.

Высокий профессиональный уровень начальника юридического управления войск противовоздушной обороны подполковника Рустама Смагулова стал залогом качественного обеспечения правовой деятельности подразделения. Он назван лучшим юристом.

Безупречное ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности позволило признать старшего офицера направления управления финансов и экономики Управления главнокомандующего Сухопутными войсками майор Берика Каркенова лучшим финансистом года.

Среди военных кадровых работников лучшим назван начальник отдела кадров войсковой части 30212 капитан Саят Жолымбетов, поставивший на качественно новый уровень кадровую работу подразделения.

Самой крепкой и дружной признана интернациональная семья военнослужащей войсковой части 68665 прапорщика Анар Аукажиевой. Супруги воспитывают четверых детей. Старший из них – курсант Военно-космической академии им. А. Можайского г. Санкт-Петербурга.

Достижения командира взвода снайперов войсковой части 85395 сержанта 3 класса Евгения Нама стали основой для его признания лучшим воином-спортсменом. В 2023 году на турнире по подтягиванию на турнике Tartyl Fest, прошедшем в Астане, он стал чемпионом Казахстана, а на первенстве Вооруженных сил РК по военному многоборью он установил рекорд, подтянувшись 152 раза на перекладине.

Победители конкурса профессионалов были награждены дипломами, именными статуэтками от имени министра и денежными премиями.