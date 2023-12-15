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В Кентау непрерывно ведутся работы по восстановлению инфраструктурных систем

Туркестан: в городе Кентау непрерывно ведутся работы по восстановлению инфраструктурных систем Фото: пресс-служба Туркестанской области
В городе Кентау Туркестанской области непрерывно ведутся работы по восстановлению условий, имевших место в результате неблагоприятных погодных условий.

Аким области Дархан Сатыбалды, посетивший город Кентау, провел экстренное заседание штаба и дал непосредственные поручения всем руководителям структур в связи с ликвидацией последствий произошедших ситуаций.

В настоящее время в центре ТЭЦ-5 работают котельные. По городу произошел сбой в системах отопления 6 многоэтажных жилых домов и около 40 домов частного сектора.

Туркестан: в городе Кентау непрерывно ведутся работы по восстановлению инфраструктурных систем

Фото: пресс-служба Туркестанской области

На восстановлении задействованы 11 бригад и несколько единиц спецтехники. Проблема с питьевой водой в городе решена на 100% и приведена в порядок. Из-за штормовых ветров ведется работа по подключению освещения 6 многоэтажных жилых домов города и около 37 жилых домов частного сектора. Также ведутся работы по восстановлению поврежденных объектов.

Отметим, в проведении работ по всем секторам задействовано более 200 сотрудников и 15 единиц техники.

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