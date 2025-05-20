В Туркестанской области непрерывно ведутся полевые работы и дезинсекционные мероприятия

На территории Туркестанской области интенсивно ведутся и ежедневно усиливаются работы против личинок саранчи, кузнечиков и мошек. Ход реализации дезинсекционных мер находится на жестком контроле акима области Нуралхана Кушерова.

В регионе стабильная фитосанитарная ситуация. Об этом было доложено на еженедельном аппаратном совещании под председательством главы региона.

Нуралхан Кушеров поручил ответственным руководителям не прекращать работу по борьбе с сельхозвредителями с целью создания благоприятных условий для жизни населения и недопущения ущерба посевным площадям. Он обязал ответственных лиц проводить химическую обработку своевременно и качественно и обеспечить необходимой техникой, препаратами и специалистами.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

По словам первого заместителя акима Туркестанской области Зулфухара Жолдасова, 52 населенных пункта области разделены на 15 секторов, постоянная работа по обезвреживанию ведется более чем на 600 улицах. Результаты наблюдений показали, что препараты оказывают эффективное действие на территориях с высокой плотностью.

В этом году дезинсекционные мероприятия против комаров проводятся на реке Сырдарье, а также в городах Туркестане, Кентау, Арысь и Отырарском, Шардаринском, Келесском, Ордабасинском, Сауранском районах. Научное сопровождение ведет ТОО "Защита-растений-К". На сегодняшний день на Сырдарье была проведена биологическая обработка девять раз. В реку было сброшено 95 120 кг препарата. Кроме того, ведутся работы по барьерной химической обработке. К мероприятиям дезинсекции привлечены 27 полноприводных машин, 21 ручной спинной опрыскиватель, три термогенератора и два дрона, на которых установлены распылительные установки. Специально созданная комиссионная группа взяла под контроль ход дезинсекционных работ. Ситуация стабильная.

На аппаратном заседании заслушали отчет заместителя акима Туркестанской области Нурбола Турашбекова о ходе весенне-полевых работ. По его словам, на сегодняшний день яровыми культурами засеяны все запланированные 519 тыс. га. В частности, зерновые культуры посеяны на 133,1 тыс. га, бобовые – на 2,7 тыс. га, масличные – на 72,4 тыс. га, хлопок – на 141,2 тыс. га, овощи – на 42,1 тыс. га, картофель – на 13,8 тыс. га, бахчевые – на 61,7 тыс. га, кормовые – на 49,2 тыс. га. Для обеспечения минеральными удобрениями отечественным заводам внесена предоплата для покупки 23,2 тыс. тонн удобрений. Товаропроизводителями закуплено 95,3 тыс. тонн минеральных удобрений. Из выделенных через распределительных операторов 19 тыс. тонн товаропроизводителям отпущено 18 тыс. тонн дизельного топлива.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В этом году в области проведена химическая обработка против вредителей на площади 450 тыс. га. В работах по химической обработке задействовано 275 наземных машин, 909 подвесных опрыскивателей, семь дронов и четыре самолета. Против саранчи применяются препараты "Тиаметрин С. К.", "Каратэ супер к. э." и "Ацет 200". Запасы препарата, необходимые для обработки, достаточны. Работы продолжатся.