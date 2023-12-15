Трансграничная река: как в Павлодаре защищают Иртыш от ртутных очагов бывшего Химпрома

В Павлодаре возвели подземную стену для защиты от ртути. Сооружение длиной в 2,4 километра будет беречь реку Иртыш и людей от опасного вещества. Защитный барьер, или как его еще называют – противофильтрационная завеса – это стена из глины, уходящая вглубь земли на 9-15 метров.

Длина ее 2,4 км, ширина около метра. Скоро техника покинет участок и задействованное на специфическом объекте предприятие сдаст работу заказчику в лице акимата Павлодарской области. Проект длился два года, из бюджета на него выделили 713 млн. тенге, и на днях он будет завершен, передает корреспондент Zakon.kz.



Отметим, что в пределах области находится крупнейшее историческое загрязнение ртути, унаследованное от давно остановленного предприятия "Химпром". Поэтому необходимо защитить трансграничную реку и жителей города Павлодар от возможных ртутных загрязнений. И именно для этих целей предназначена противофильтрационная завеса.

"Нашим специалистам такая работа не в новинку. Именно предприятие "Казтяжэксковация-ПВ" двадцать лет назад ограждала опасные объекты на "Химпроме". К тому же, эта технология давно применяется в строительстве, в промышленности", – говорит представитель предприятия Даулет Сардаров.

Завод "Химпром" представлял собой гигантское промышленный объект, где выпускали хлорку и каустическую соду ртутным методом два десятка лет – до начала 90-х годов. После остановки вредного производства, с годами на части территории начали работать другие предприятия, а часть заводских корпусов, признанных безопасными, простаивает.

На фото - один из сохранившихся огромных производственных цехов Химпрома.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Но ртутные очаги никуда не делись, они находятся в законсервированном состоянии. Таковым, например, является место бывшего цеха ртутного электролиза. Его разобрали и, послойно залив бетоном, захоронили на полигоне, закрыв глиняным экраном и асфальтным покрытием. Вокруг образовавшегося под цехом озера ртути и возвели первую глиняную стену длиной более 3 км и глубиной около 20 м. В целом соорудили несколько саркофагов, где "запечатали" зараженные отходы.

Открытым остается один объект – озеро-накопитель Былкылдак. В него во время производственных процессов со сточными водами сливалась ртуть. Сколько именно ее сейчас в донных отложениях, достоверно не известно. По разным оценкам, от 10 до 100 тонн и более. Для предупреждения утечки в грунтовые воды тоже использовали глину, соорудив вертикальную завесу. От перелива воды уберегают насыпи по периметру водоема, который, кстати, используется и сегодня другими бизнес-объектами. В целом во всех очагах может быть сконцентрировано до 900 тонн ртути.

В управлении недропользования, охраны окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области говорят, что метод сдерживания распространения очагов сегодня пока единственно приемлемый. Не только потому, что он проверен временем. Наука, конечно, предлагает варианты демеркуризации. Власти их рассматривают и поддерживают на уровне экспериментов. Но, к сожалению, расчеты показывают, что требуются огромные финансовые затраты. Сейчас важней следить за состоянием защитных сооружений.

"Пока же еще одной неотъемлемой и важной частью принятой в области Концепции борьбы с распространением загрязнения является мониторинг", – говорят в управлении.

С 2005 года на территории бывшего химического производства и рядом с очагами заражения берут на анализ пробы воздуха, подземных вод, реки Иртыш, проверяют воду в скважинах ближайшего села Павлодарское. Они показывают, что в настоящее время угрозы для трансграничной реки и населения нет.