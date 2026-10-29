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События

Похитили человека и насильно удерживали в авто: в КНБ подтвердили расследование против экс-акима Жанаозена

Жансейт Кайнарбаев, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 17:28 Фото: Telegram/mangystau_press
В Казнете появилась информация о задержании бывшего акима Жанаозена Жансейта Кайнарбаева. Ее прокомментировали в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) РК, сообщает Zakon.kz.

Так, журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале 25 октября 2026 года написал, что в Актау были задержаны Жансейт Кайнарбаев и первый вице-президент федерации самбо Манарбек Бисекенов. Уголовное дело расследуют по статье "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору".

По словам источника, на которого ссылается журналист, накануне в Актау у Кайнарбаева прошла напряженная встреча с одним из его знакомых. В какой-то момент этот мужчина решил уехать, но его насильно удерживали в автомобиле Lexus LX 600. По предварительным данным, помогал чиновнику как раз Бисекенов со своими людьми. Позже потерпевшего попытались вывезти за черту города, однако по дороге группу из восьми человек задержали сотрудники местного ДКНБ.

За официальным комментарием мы обратились в Комитет нацбезопасности. Нам подтвердили расследование против экс-акима Жанаозена, но не раскрыли детали дела.

"Проводится расследование. Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе КНБ РК сегодня, 29 октября.

Жансейт Кайнарбаев с 12 февраля 2024 года занимал должность акима Жанаозена. 26 сентября 2026 года на этом посту его сменил Сымбат Торетаев. В этот же день стало известно, что Кайнарбаев стал акимом Каракиянского района Мангистау.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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