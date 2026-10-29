Минобороны опровергло фейк с кадрами казахстанского спецназа

В иностранных социальных сетях распространяется видео с участием военнослужащих Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Казахстана. При этом ролик ошибочно представляют как кадры противостояния иностранных государств, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства обороны Казахстана, данная информация не соответствует действительности:

"На демонстрируемых кадрах запечатлены учебно-тренировочные сборы военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан, проведенные с 22 по 25 июня 2026 года на полигоне "Коктал" в Алматинской области в соответствии с планом боевой подготовки".

Центр по борьбе с дезинформацией настоятельно призывает пользователей проверять первоисточники и контекст публикаций, прежде чем делиться ими в социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что в популярной платформе TikTok распространяют ролики, в которых казахстанцам обещают списать кредиты и штрафы на сумму до 5 млн тенге. Для убедительности авторы используют государственную символику и предлагают перейти по ссылке в описании профиля.