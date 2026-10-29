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События

Минобороны опровергло фейк с кадрами казахстанского спецназа

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 17:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В иностранных социальных сетях распространяется видео с участием военнослужащих Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Казахстана. При этом ролик ошибочно представляют как кадры противостояния иностранных государств, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства обороны Казахстана, данная информация не соответствует действительности:

"На демонстрируемых кадрах запечатлены учебно-тренировочные сборы военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан, проведенные с 22 по 25 июня 2026 года на полигоне "Коктал" в Алматинской области в соответствии с планом боевой подготовки".
рассылка, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 17:17

Фото: Telegram/JAQortcomkz/321

Центр по борьбе с дезинформацией настоятельно призывает пользователей проверять первоисточники и контекст публикаций, прежде чем делиться ими в социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что в популярной платформе TikTok распространяют ролики, в которых казахстанцам обещают списать кредиты и штрафы на сумму до 5 млн тенге. Для убедительности авторы используют государственную символику и предлагают перейти по ссылке в описании профиля.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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