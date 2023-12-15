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Стихийную свалку из автомобилей на незаконной СТО разобрали в Алматы

разбор авто с СТО Фото: Zakon.kz/Ян Благов
Незаконная СТО длительное время доставляла неудобства и создавала угрозу жителям мкр. "Қалқаман" из-за перекрытия проезжей части по улице Машана и незаконного занятия земель общественных пространств с образованием стихийной свалки разобранных машин, сообщает Zakon.kz.

Деятельность СТО регулярно вызывала недовольство клиентов, которые неоднократно высказывали свои возмущения в соцсетях.

Разобранные авто, оставленные на земле госфонда, являлись местом скопления неизвестных лиц и представляли угрозу для пешеходов и учащихся.

Несколько месяцев назад на СТО произошло полное возгорание более пяти автомобилей. Владельца неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил благоустройства.

"После последней публикации жалоб жителей в соцсетях аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева выехала на территорию объекта и дала поручения по устранению нарушений согласно законодательству. Владелец СТО также обещал устранить нарушения, но не сделал этого. В этой связи полицейские начали работы по вывозу заброшенных и неустановленных авто на спецстоянку". Замакима Наурызбайского района Баглан Дандыбаев

На освобожденной земле госфонда власти совместно с местными жителями рассмотрят вопрос благоустройства в рамках программы «Бюджета народного участия».


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