Как Общественный совет Астаны участвует в развитии главного города Казахстана

Вовлечение жителей Астаны в принятие решений, определяющих развитие города, обсуждение позитивных и проблемных моментов и формирование "слышащего государства", так работает Общественный совет столицы, передает Zakon.kz.

Определять судьбу своего города

Вовлечение общества в принятие государственных решений проявляется через множество аспектов. Во-первых, это повышает легитимность принимаемых решений, поскольку они отражают мнение и позицию различных социальных групп. Во-вторых, такой подход способствует созданию более справедливого и устойчивого развития, учитывая разнообразие потребностей городского сообщества. В Астане для этих целей уже второй год работает проект "Организация деятельности Общественного совета г. Астана". Общественный совет работает при акимате столицы, его представители принимают участие в обсуждении наиболее значимых для столицы вопросов.

Как отметил руководитель общественного фонда "Белсенді Азамат", ответственного за реализацию проекта, Гамал Тузелбаев, главная цель – развивать и укреплять взаимодействие между государственными органами, гражданами и неправительственными организациями, создать открытую общественно-политическую среду, где будут действовать принципы внимательного отношения к мнению различных групп и ответственного принятия решений.

"Мы стремимся к формированию конструктивного диалога, включающего граждан в процесс принятия важных решений, влияющих на их жизнь и благосостояние. Этот подход направлен на укрепление взаимопонимания, обмен опытом и создание условий для активного участия граждан в жизни общества". Гамал Тузелбаев

Главная миссия проекта – оказывать содействие столичному Общественному совету в выстраивании взаимосвязей с как можно большим числом неправительственных организаций, работающих в различных сферах, а также с активными гражданами. Для этого участники проекта стремятся как можно шире и активнее информировать общественность о работе Общественного совета через социальные сети, проводить встречи, организовывать диалоговые площадки, где горожане могут высказывать свое мнение, критические замечания и предложения по улучшению работы государственных органов.





"Такое взаимодействие обеспечивает глубокое вовлечение граждан в принятие решений и учет рекомендаций при формировании стратегий развития города. Эффективный общественный контроль способствует формированию ответственного государственного управления, позволяя госорганам принимать сбалансированные решения с учетом разнообразных интересов и потребностей общества". Гамал Тузелбаев

Он также рассказал, что в рамках созданных диалоговых площадок обсуждаются важные для города темы, такие, как экология, продовольственная безопасности, состояние и перспективы развития систем образования и здравоохранения столицы, распределение бюджетных средств и другие. В дискуссиях принимают участие представители республиканских общественных советов, действующих при министерствах и ведомствах, что позволяет обеспечивать еще более тесное взаимодействие между центральной и местной исполнительной властью и гражданским обществом, выстраивать непрерывную обратную связь от города к ключевым центрам принятия решений на республиканском уровне.

Руководитель общественного фонда привел примеры конструктивной и результативной работы системы общественного контроля. Так на диалоговых площадках началось обсуждение проблемных вопросов в сфере столичного здравоохранения и образования, затем представители гражданского общества и сотрудники госорганов посетили школы, больницы и поликлиники в Астане, и на основе анализа полученных данных теперь принимаются меры по улучшению работы учреждений здравоохранения и образования.

Также проведен общественный мониторинг деятельности участковых пунктов полиции в Астане, общественники изучили работу по противодействию незаконной миграции. Были выявлены проблемные вопросы, касающиеся в том числе условий труда сотрудников Управления миграционной службы и помещений, в которых они работают. В результате Общественный совет столицы рекомендовал ускорить решение вопроса предоставления помещения с лучшими условиями для миграционно службы города, даны также рекомендации по увеличения зарплаты сотрудников УМС и создания для них "социального пакета".

Эти и другие меры, принимаемые на основе рекомендаций Общественного совета, позволяют акимату реагировать на потребности городского сообщества, изучать запросы жителей столицы, создавать прогнозы и действовать проактивно по актуальным вопросам жизни города.

Сотрудничество государственных органов с общественностью и общественными советами имеет ключевое значение. Открытый диалог, обмен информацией и мнениями позволяют вырабатывать комплексные и эффективные решения, учитывающие множество факторов, от экономических до социокультурных. Кроме того, это способствует формированию активной гражданской позиции и культуры участия, что важно для здорового гражданского общества.

Таким образом, местное самоуправление, включая участие общественного совета в принятии решений, играет важную роль в формировании развития крупных городов развитых стран. Это не только способствует более эффективному управлению, но и обеспечивает устойчивое и сбалансированное развитие, отвечающее потребностям разнообразных слоев населения.