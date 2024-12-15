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Важное предупреждение опубликовал акимат Алматы

снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 22:50 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В 17:00 в Алматы начался дождь, который к 18:00 перешел в снег. Согласно прогнозам, осадки в городе продолжатся до утра 16 декабря. На 22:00 уже выпало 4 см снега, на Каменском плато – 15 см, в горных районах – до 35 см, сообщает Zakon.kz.

Управление развития коммунальной инфраструктуры сообщает, что для ликвидации последствий непогоды мобилизованы 396 единиц спецтехники и 240 дорожных рабочих. С момента начала снегопада 122 пескоразбрасывателя уже обработали улично-дорожную сеть противогололедными материалами, израсходовав 645 тонн смеси.

"Особое внимание уделяется горным и предгорным районам города, где активно проводится сгребание снега. Для очистки тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов задействовано 65 единиц малогабаритной техники", – говорится в сообщении.

Согласно информации РГП "Казгидромет", снег завершится утром 16 декабря. Температура ночью составит -6…-8°C, ветер западный 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. Днем ожидается понижение температуры, осадки прекратятся.

В связи с прогнозируемым гололедом Управление развития коммунальной инфраструктуры просит водителей:

  • соблюдать меры предосторожности, скоростной режим и дистанцию между автомобилями;
  • избегать парковки на обочинах дорог, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам рекомендуется проявлять осторожность при переходе дорог.

Жителей города призвали временно воздержаться от поездок в сторону катка "Медеу" и горнолыжного курорта "Шымбулак" до окончания снегопада. Это может создать повышенную нагрузку на трафик, что затруднит работу по очистке дорог.

Ранее сообщалось, что в 17 областях Казахстана на 16 декабря объявили штормовое предупреждение.

Отметим, что в связи со снегопадом пассажиров предупредили о задержках авиарейсов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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