Важное предупреждение опубликовал акимат Алматы
Управление развития коммунальной инфраструктуры сообщает, что для ликвидации последствий непогоды мобилизованы 396 единиц спецтехники и 240 дорожных рабочих. С момента начала снегопада 122 пескоразбрасывателя уже обработали улично-дорожную сеть противогололедными материалами, израсходовав 645 тонн смеси.
"Особое внимание уделяется горным и предгорным районам города, где активно проводится сгребание снега. Для очистки тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов задействовано 65 единиц малогабаритной техники", – говорится в сообщении.
Согласно информации РГП "Казгидромет", снег завершится утром 16 декабря. Температура ночью составит -6…-8°C, ветер западный 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. Днем ожидается понижение температуры, осадки прекратятся.
В связи с прогнозируемым гололедом Управление развития коммунальной инфраструктуры просит водителей:
- соблюдать меры предосторожности, скоростной режим и дистанцию между автомобилями;
- избегать парковки на обочинах дорог, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.
Пешеходам рекомендуется проявлять осторожность при переходе дорог.
Жителей города призвали временно воздержаться от поездок в сторону катка "Медеу" и горнолыжного курорта "Шымбулак" до окончания снегопада. Это может создать повышенную нагрузку на трафик, что затруднит работу по очистке дорог.
Ранее сообщалось, что в 17 областях Казахстана на 16 декабря объявили штормовое предупреждение.
Отметим, что в связи со снегопадом пассажиров предупредили о задержках авиарейсов.