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Более 250 автомобилей сопроводили полицейские на трассах в Атырауской области

помощь водителям Фото: скриншот видео
17 декабря на территории области введено ограничение движения всех видов транспортных средств на трассе Кульсары – Бейнеу, Атырау – Индер в связи с гололедом и обильного снегопада. Полицейские в ночное время суток сопровождают автомобили на трассе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, в направлении Бейнеуского района сопровождено около 105 автомобилей, а также в населенные пункты на территории Индерского района сопровождено более 150 автомобилей.

"Уважаемые автомобилисты! Просим вас временно воздержаться от дальних поездок, чтобы не подвергать опасности свою и чужую жизнь в связи с непогодой", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, какие трассы закрыты в Казахстане из-за непогоды.

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