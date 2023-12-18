Более 250 автомобилей сопроводили полицейские на трассах в Атырауской области

Фото: скриншот видео

17 декабря на территории области введено ограничение движения всех видов транспортных средств на трассе Кульсары – Бейнеу, Атырау – Индер в связи с гололедом и обильного снегопада. Полицейские в ночное время суток сопровождают автомобили на трассе, сообщает Zakon.kz.

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