Какие трассы закрыты в Казахстане из-за непогоды

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По состоянию на 19:00 17 декабря 2023 года в связи с ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре, метель) введено ограничение движения транспорта, которое действует на пяти участках автодорог республиканского значения в четырех областях РК, сообщает Zakon.kz.

Атырауская область - 1 участок (84 км)

а/д "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау" км. 126-210, уч. г.Кульсары-гр.Мангистауской обл. Жамбылская область - 1 участок (95 км) "Алматы-Ташкент-Термез" уч. с. Кенен – с. Кайнар (новый перевал Кордай) -95 км; Область Жетысу - 1 участок (100 км) "Ушарал-Достык" уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км. Мангистауская область - 2 участка (515 км) а/д "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау" км. 210-640, уч. гр.Атырауской обл.-с. Шетпе.

а/д "Бейнеу-Акжигит-гр.Узбекистан" км. 0-85, уч. с.Бейнеу-гр.Узбекистана. Ограничение действует для всех видов транспорта. По данным "КазАвтоЖол", на автодорогах республиканского значения задействовано 344 единицы спецтехники. Накануне, 16 декабря, сообщалось, что более 5 тысяч человек застряли на заснеженных трассах в Жамбылской области.

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