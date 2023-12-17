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Какие трассы закрыты в Казахстане из-за непогоды

Какие трассы закрыты в Казахстане из-за непогоды Фото: pxhere
По состоянию на 19:00 17 декабря 2023 года в связи с ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре, метель) введено ограничение движения транспорта, которое действует на пяти участках автодорог республиканского значения в четырех областях РК, сообщает Zakon.kz.

Атырауская область - 1 участок (84 км)

  • а/д "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау" км. 126-210, уч. г.Кульсары-гр.Мангистауской обл.

Жамбылская область - 1 участок (95 км)

  •  "Алматы-Ташкент-Термез" уч. с. Кенен – с. Кайнар (новый перевал Кордай) -95 км;

Область Жетысу - 1 участок (100 км)

  • "Ушарал-Достык" уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.

Мангистауская область - 2 участка (515 км)

  •  а/д "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау" км. 210-640, уч. гр.Атырауской обл.-с. Шетпе.
  • а/д "Бейнеу-Акжигит-гр.Узбекистан" км. 0-85, уч. с.Бейнеу-гр.Узбекистана.

Ограничение действует для всех видов транспорта. По данным "КазАвтоЖол", на автодорогах республиканского значения задействовано 344 единицы спецтехники.

Накануне, 16 декабря, сообщалось, что более 5 тысяч человек застряли на заснеженных трассах в Жамбылской области.

Жанель Абдрахманова
Казахстан
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