Бесценный опыт и мудрость: центр совета ветеранов "Отырар" открыт в Астане

В столице в канун Дня независимости появился новый центр, в котором будет собираться совет ветеранов "Отырар". Учреждение расположено в районе "Байконур", передает Zakon.kz.

Одним из ключевых аспектов развития Астаны является вклад общественных организаций, в том числе и Советов ветеранов. Они играют важную роль не только в принятии решений о развитии города, но и в формировании ценностей патриотизма, уважения к старшему поколению, в передаче уникального жизненного опыта молодым поколениям.



Как сообщили в акимате Астаны, новый центр Совета ветеранов "Отырар" открыт в здании по адресу ул. Отырар, 10, район Байконур. Это уже третий подобный центр, созданный в столице. Самым первым был центр "Айдар" на улице Брусиловского, сегодня его уже посещают более 80 ветеранов. Второй – "Парасат" на улице Жубанова – собирает около 50 участников совета.

"Очень важно иметь такие места встреч, чтобы ветераны труда района могли проводить свое свободное время и активно участвовать в жизни города", – отметили в акимате района "Байконур".

Открытие центра прошло в праздничной атмосфере. За традиционным казахским дастарханом ветераны не только делились радостью и давали благословение – бата, говорили о ценности Независимости как реализованной мечты многих поколений наших предков и поздравляли всех с праздником. Участники встречи активно обсуждали успехи и сложности, возникающие в жизни большого города, давали наставления молодежи.

Сегодня советы ветеранов стали неотъемлемой частью общественной структуры Астаны. Старшее поколение делится своим богатым опытом и мудростью. Участники советов дают ценные консультации и рекомендации по вопросам, касающимся городского развития.

В помещениях центров ветераны организуют встречи, на которые могут пригласить молодежь, чтобы поделиться своими историями и переживаниями, передать молодым поколениям уважение к истории своей страны, патриотизм и чувство гордости за свою нацию. Это имеет критическое значение для формирования гражданской идентичности и готовности молодежи принимать активное участие в развитии общества. При этом у младших поколений есть возможность подарить внимание, выказать уважение и проявить заботу о пожилых людях.

Одна из важных составляющих работы советов ветеранов – это их вклад в развитие Астаны. Их уникальный жизненный опыт, наработанный годами в различных отраслях, представляет большую ценность при принятии ключевых решений. Приглашая на встречи представителей городских властей, ветераны могут представить свое понимание ситуации, обрисовать перспективы с высоты своего опыта и таким образом избежать ошибок. Они могут предложить уникальные практические идеи для улучшения инфраструктуры, социальных программ и общественного благосостояния.

В целом, общественные организации, такие как Советы ветеранов, играют ключевую роль в развитии не только столицы, но и всего Казахстана. Как отметил президент Касым-Жомарт Токаев в послании 1 сентября 2023 года, в нашей стране уже значительно расширены возможности участия граждан в принятии государственных решений, политическая культура общества вышла на качественно новый уровень.

"Все граждане, особенно молодежь, должны воплощать в себе самые лучшие качества – из этого складывается единая система ценностей общества. Если каждый будет патриотичным, образованным, трудолюбивым, дисциплинированным, ответственным, справедливым, бережливым и отзывчивым, то для нас не будет недостижимых высот. В этом и заключается глубинный смысл концепции "Адал азамат", которая берет свое начало от учения Абая о "Совершенном человеке". Касым-Жомарт Токаев

В этом контексте особую ценность приобретают такие общественные организации, как советы ветеранов. Их вклад в формирование ценностей, воспитание молодежи на основе патриотизма и уважения к старшему поколению является неоценимым. Эти организации являются мостом между прошлым и будущим, обеспечивая устойчивое и гармоничное развитие города и страны в целом.