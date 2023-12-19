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В СКО собрали первый урожай огурцов в новой теплице

В СКО собрали первый урожай огурцов в новой теплице Фото: пресс-служба Северо-Казахстанской области
Первые плоды огурцов получает новая инновационная теплица в Петропавловске. Аким СКО Гауез Нурмухамбетов посетил новый тепличный комплекс.

Ежедневно здесь собирают до 6 тонн огурцов, при выходе на полную мощность сбор урожая достигнет 16 тонн.

"Для СКО норма потребления огурцов в сутки составляет 50 тонн. Продукция новой теплицы сможет закрыть до 30% потребностей жителей региона и влиять на ценообразование в зимний период".Гауез Нурмухамбетов

В целом, в новой теплице будут собирать 3 тыс тонн томатов, огурцов и салатов в год. ТОО "Зеленый север" инвестировал в проект 1,4 млрд.тг. Еще 5,8 млрд.тг профинансировал СПК "Солтүстік" в виде льготного кредита. Также государство помогло подвести инженерные сети.

Гауез Нурмухамбетов

Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области

Это тепличный комплекс 4-го поколения, установлено современное оборудование из Нидерландов. В теплице свой микроклимат, весь процесс управляется компьютером.

В СКО собирают первый урожай огурцов в новой теплице

Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области

Для северного региона наличие теплицы острая необходимость. Теперь североказахстанцам свещие овощи будут доступны круглый год и дешевле чем импортная. Продукция уже поступила на прилавки наших супермаркетов.

В СКО собрали первый урожай огурцов в новой теплице

Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области

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