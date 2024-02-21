Новую ипотечную программу для молодежи запустили в СКО

В Петропавловске состоялась отчетная встреча акима СКО с населением, где Гауез Нурмухамбетов сообщил о запуске новой ипотечной программы.

Это региональный продукт, нацеленный на решение жилищных проблем молодежи. Приобрести заветную квартиру по программе "Қызылжар жастары" смогут молодые семьи областного центра, работающие в сферах здравоохранения, ветеринарии, культуры, спорта, социальной защиты, гражданской обороны и сотрудники энергетической отрасли.



Как отметил глава региона, программа утверждена и уже в этом году начнется финансирование.

Стоит сказать, что в текущем году в Петропавловске будет построено 20 многоэтажек, из них один арендно-коммунальный дом. Кроме того, для социально уязвимых слоев населения в настоящее время приобретено 50 квартир, также в нынешнем году запланировано приобретение дополнительно 93 квартир.