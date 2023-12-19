Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Маслоэкстракционный и комбикормовый заводы строят в СКО

строительство завода Фото: пресс-служба акимата СКО
На сегодняшний день в СКО активно развивается промышленность. Для сохранения темпов развития и наращивания объемов отрасли, в регионе сформирован и реализуется пул из 39-ти инвестиционных проектов на 469 млрд тенге, с созданием порядка 6 тыс. рабочих мест до 2026 года, сообщает Zakon.kz.

На этапе завершения находится ряд значимых проектов, одним из которых является маслоэкстракционный завод компании "МаслоДел", где ведутся монтажные и строительные работы. Сумма инвестиций составляет 23 млрд тенге, будет трудоустроено 217 человек. Его мощность позволит перерабатывать 370 тыс. тонн масличных культур в год, с выпуском 120 тыс. тонн готовой продукции, из них до 80% будет экспортироваться.

строительство завода

Фото: пресс-служба акимата СКО

На территории специальной экономической зоны Qyzyljar турецким инвестором ТОО "NordPanels" завершаются работы по строительству завода по глубокой переработке древесины. На предприятии будет производиться ламинированная фанера и ДСП.

строительство завода

Фото: пресс-служба акимата СКО

Инвестиции в проект составляют 8 млрд тенге, будет создано 300 новых рабочих мест. Мощность завода составит 50 тыс. кубических метров продукции в год, что обеспечит импортозамещение изделий деревообработки на 13%. В селе Аймак Тайыншинского района ведутся работы по строительству комбикормового завода и мельничного комплекса ТОО "Memolux".

строительство завода

Фото: пресс-служба акимата СКО

Объем инвестиций в проект составит 6,8 млрд тенге, будет создано 50 новых постоянных рабочих мест. Это уже второй проект китайского инвестора на территории Северо-Казахстанской области. С запуском проекта будет налажено промышленное производство комбикормов для удовлетворения потребностей внешнего рынка. Продукция будет экспортироваться в Китай.

Читайте также

дорога зимой
В Жетысуской области закрыли часть трассы
Гендиректор "Казстандарта"
Генеральным директором РГП "КазСтандарт" назначена Еркежан Амирханова
в чем сложность запуска прямого рейса из Казахстана и Нью-Йорк
Почему сложно запустить прямой рейс из Казахстана в Нью-Йорк, объяснил Карабаев
Елена Беляева
Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию
Тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: