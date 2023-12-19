Маслоэкстракционный и комбикормовый заводы строят в СКО

На сегодняшний день в СКО активно развивается промышленность. Для сохранения темпов развития и наращивания объемов отрасли, в регионе сформирован и реализуется пул из 39-ти инвестиционных проектов на 469 млрд тенге, с созданием порядка 6 тыс. рабочих мест до 2026 года, сообщает Zakon.kz.

На этапе завершения находится ряд значимых проектов, одним из которых является маслоэкстракционный завод компании "МаслоДел", где ведутся монтажные и строительные работы. Сумма инвестиций составляет 23 млрд тенге, будет трудоустроено 217 человек. Его мощность позволит перерабатывать 370 тыс. тонн масличных культур в год, с выпуском 120 тыс. тонн готовой продукции, из них до 80% будет экспортироваться.

Фото: пресс-служба акимата СКО

На территории специальной экономической зоны Qyzyljar турецким инвестором ТОО "NordPanels" завершаются работы по строительству завода по глубокой переработке древесины. На предприятии будет производиться ламинированная фанера и ДСП.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Инвестиции в проект составляют 8 млрд тенге, будет создано 300 новых рабочих мест. Мощность завода составит 50 тыс. кубических метров продукции в год, что обеспечит импортозамещение изделий деревообработки на 13%. В селе Аймак Тайыншинского района ведутся работы по строительству комбикормового завода и мельничного комплекса ТОО "Memolux".

Фото: пресс-служба акимата СКО

Объем инвестиций в проект составит 6,8 млрд тенге, будет создано 50 новых постоянных рабочих мест. Это уже второй проект китайского инвестора на территории Северо-Казахстанской области. С запуском проекта будет налажено промышленное производство комбикормов для удовлетворения потребностей внешнего рынка. Продукция будет экспортироваться в Китай.