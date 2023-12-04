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В СКО планируется создать 6 тысяч рабочих мест до 2026 года

В СКО планируется создать порядка 6 тыс. рабочих мест до 2026 года Фото: pixabay
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов в СЦК рассказал, какие промышленные проекты реализуются в регионе. По его словам, в 2023 году валовый объем промышленности в области вырастет с 519 млрд до 595 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Гауез Нурмухамбетов отметил, что на сегодня доля обрабатывающей промышленности в регионе составляет более 80%.

По его словам, для сохранения темпов развития и наращивания объемов отрасли, в области сформирован и реализуется пул из 39-ти инвестиционных проектов на 469 млрд тенге, с созданием порядка 6 тыс. рабочих мест до 2026 года.

"В текущем году запланирована реализация 15 проектов на общую сумму 56 млрд тенге, с созданием более 1 тыс. рабочих мест. Из них пять проектов на 5 млрд тенге уже реализованы, создано 170 новых рабочих мест. Оставшиеся десять будут введены в эксплуатацию до конца года. В результате этого, планируем достичь снижения импортозависимости в стройматериалах, продукции промышленности, а также развития внутреннего рынка сельскохозяйственной техники. В текущем году валовый объем промышленности вырастет с 519 млрд до 595 млрд тенге", – отметил аким.

В числе перспективных, по его словам, маслоэкстракционный завод компании "МаслоДел", производство прицепной сельскохозяйственной техники немецкой компании "Рейманн", строительство завода по производству напитков высокой крепости. Ожидается, что с вводом в эксплуатацию завода, в бюджет поступят дополнительные налоговые платежи порядка 10 млрд тенге. При этом 70% продукции пойдет на экспорт.

"Компанией "Евразиан Милк" ведутся работы по расширению молокозавода, мощность производства сыров твердых сортов увеличится в два раза – до 6 тыс. тонн. В области ведутся работы по строительству комбикормового завода и мельничного комплекса. С запуском данных проектов будет налажено промышленное производство комбикормов, для покрытия потребности внешнего рынка. Приоритетом является развитие СЭЗ приграничных территориях. В текущем году группа инвесторов Германии и России "КазКран" приступили к реализации проекта по строительству завода. Планируется производить подъемно-транспортное оборудование, мостовые краны и грузозахватные механизмы. Мощность составит 100 единиц продукции в год. Турецким инвестором Норд Пэнелс, завершаются работы по строительству завода по глубокой переработке древесины. Мощность проекта составит 50 тыс. кубических метров в год, что обеспечит импортозамещение продукции деревообработки на 13%", – заявил глава региона.

Гауез Нурмухамбетов добавил, что в 2024 году компания "Хлебпром" приступит к реализации проекта по производству кондитерских изделий мощностью 15 тыс. тонн продукции в год.

Результатом реализации данных проектов, заявил аким, станет увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности. В целом стоит задача увеличить показатели в 1,5 раза к 2025 году.

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