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События

Завод по глубокой переработке кукурузы строят в Жамбылской области

строительство, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 18:59 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В Жамбылской области сформирован пул из 82 проектов на сумму 3,6 трлн тенге с созданием более 10 тыс. рабочих мест. За три месяца 2025 года привлечено 120,5 млрд тенге инвестиций, что на 37,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

В 2025 году планируется реализация 30 проектов на общую сумму 175,2 млрд тенге.

В Жамбылской области стартовало строительство крупнейшего в Центральной Азии завода по глубокой переработке кукурузы.

Глубокая переработка кукурузы позволяет получать продукцию с высокой добавленной стоимостью – аминокислоты (лейцин, валин, изолейцин, глутамин, цитруллин), крахмал, глюкозу. Будет налажено безотходное производство: остатки от зерновых культур планируется использовать в качестве корма для животных.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Международный производитель биопродукции Fufeng Group планирует вложить в проект 420 млрд тенге.

Мощность предприятия – 500 тыс. – 1 млн тонн кукурузы в год с последующим увеличением до 3 млн тонн.

Проект обеспечит создание 6000 рабочих мест в период строительства, 1500 рабочих мест на стадии эксплуатации (на начальном этапе – 400 мест).

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В 2025 году компания уже планирует закупить 300 тыс. тонн кукурузы для переработки в 2026 году. Для этого предприятие заключит офтейк-контракты с жамбылскими фермерами.

Ербол Карашукеев отметил важность реализации инвестпроектов в АПК в рамках достижения поставленных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым задач.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

"Глава государства поставил задачу по увеличению доли переработанной продукции АПК до 70%. Одним из приоритетных направлений является глубокая переработка зерна. Сегодняшний проект является ярким примером реализации этой задачи на практике. Завод позволит создать эффективную цепочку от поля до готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Уникальный проект даст новый импульс развитию агропромышленного комплекса всех южных областей Казахстана и обеспечит устойчивый доход местным сельхозтоваропроизводителям", – сказал Ербол Карашукеев.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Говоря о долгосрочном инвестиционном сотрудничестве, председатель правления "Fufeng Group Limited" Ли Сюэчунь отметил, что Жамбылская область имеет большой потенциал. Он также поблагодарил за поддержку со стороны государства.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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