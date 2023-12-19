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В Жетысуской области закрыли часть трассы

дорога зимой Фото: pixabay
19 декабря с 17:30 автодорога республиканского значения "Алматы-Оскемен" с 287 км. Талдыкорган - по 410 км. Сарканд закрыта для всех видов авто, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Жетысуской области попросили граждан воздержаться от поездок в этом направлении и заранее корректировать маршрут, а также не пренебрегать SMS-сообщениями от службы 112.

Спасатели рекомендовали искать информацию о штормовых предупреждениях и экстренных сообщениях в мобильном приложении "Дармен".

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Данияр Кунафин
Жетысуская область
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