В Жетысуской области закрыли часть трассы
Фото: pixabay
19 декабря с 17:30 автодорога республиканского значения "Алматы-Оскемен" с 287 км. Талдыкорган - по 410 км. Сарканд закрыта для всех видов авто, сообщает Zakon.kz.
В ДЧС Жетысуской области попросили граждан воздержаться от поездок в этом направлении и заранее корректировать маршрут, а также не пренебрегать SMS-сообщениями от службы 112.
Спасатели рекомендовали искать информацию о штормовых предупреждениях и экстренных сообщениях в мобильном приложении "Дармен".
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