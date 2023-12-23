Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Жетысуской области закрыли трассу республиканского значения

предупреждение Фото: pixabay
Представители "КазАвтоЖол" предупредили о закрытии трассы республиканского значения в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации, закрыт участок на трассе Ушарал – Достык, км 84-184, от станции Коктума до станции Достык – 100 км.

В регионе снег, метель и ограниченная видимость.

"Ограничение действует для всех видов автотранспорта. На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 330 единиц техники", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жителей семи городов Казахстана предупредили о повышенном загрязнении воздуха.

Читайте также

усиление маршрута
Пять автобусов добавили к одному из маршрутов Алматы
Фото: akorda.kz
Стрельба в Праге: Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
полицейский
Не мыслить как преступник: павлодарцам устроили полицейский ликбез
Елена Беляева
Жетысуская область Казавтожол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Дильназ Тилаева вошла в топ-8 финалисток международного конкурса красоты "Мисс Земля-2023"
Дильназ Тилаева вошла в топ-8 финалисток международного конкурса красоты "Мисс Земля-2023"
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Десять трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды
Десять трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: