В Жетысуской области закрыли трассу республиканского значения
Фото: pixabay
Представители "КазАвтоЖол" предупредили о закрытии трассы республиканского значения в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.
Согласно опубликованной информации, закрыт участок на трассе Ушарал – Достык, км 84-184, от станции Коктума до станции Достык – 100 км.
В регионе снег, метель и ограниченная видимость.
"Ограничение действует для всех видов автотранспорта. На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 330 единиц техники", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что жителей семи городов Казахстана предупредили о повышенном загрязнении воздуха.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript