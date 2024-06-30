В Астане и 16 областях Казахстана на понедельник объявлено штормовое предупреждение

В Астане и 16 областях Казахстана на 1 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза, днем – град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20, временами 23 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза, днем – град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем ожидается гроза, на севере, востоке области – град, шквал. Ветер юго-восточный на востоке, севере, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, на севере, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге Абайской области ожидается гроза. Днем – гроза, на севере, юге, в центре области ожидаются град, шквал. Ветер южный, юго-западный, на западе, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный, днем на северо-востоке области 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области – пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер западный, на севере, юге, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Алматы ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на северо-востоке, в центре области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Талдыкоргане ожидается гроза.

На севере, западе Улытауской области ожидается гроза, днем – гроза, на севере, западе, в центре области – град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Ночью на севере, юге, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем – гроза, на западе, востоке области – град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ветер северо-западный, днем на севере, в центре, юге области порывы 15-20 м/с

В Западно-Казахстанской области ветер северный, северо-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем в Павлодарской области ожидается гроза, на западе, в центре области – град, шквал. Ветер юго-восточный 9-14, днем на юге, востоке области 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем – град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, востоке, юге области туман. Ветер северо-западный, на западе, востоке порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник, 1 июля.