Снежные лавины взрывами спустили в горах Алматинской и Восточно-Казахстанской областях
По информации ДЧС Алматинской области, 17 февраля в Талгарском районе на лыжной базе были произведены плановые профилактические спуски снежных лавин.
"На высоте 2664 метра над уровнем моря, были проведены пять взрывов на лавиносборах лыжной базы. Общий объем: 380 куб.м. В превентивных работах были привлечены сотрудники и техника филиала ГУ "Казселезащита" МЧС РК , ДЧС Алматинской области и спортивно-оздоровительного комплекса "Акбулак", – говорится в сообщении.
По информации ДЧС ВКО, лавинная опасность сохраняется в горах Восточного Казахстана.
"Для предотвращения непроизвольного схода снежной массы на автодороге "Усть-Каменогорск – Алтай" сегодня был произведен профилактический спуск лавин. В результате сошло 22 300 куб. метра снега", – отмечается в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что лавины могут сходить от шума и крика человека.
"Чтобы избежать опасности, перед поездкой в горы ознакомьтесь, нет ли штормового предупреждения о лавинной опасности. Это можно сделать, скачав бесплатное мобильное приложение "Дармен", – предупредили спасатели.
Ранее "Казгидромет" выпустили штормовое предупреждение по территории Казахстана в девяти областях республики. По прогнозам синоптиков, по стране ожидаются заморозки, усиление ветра и туман.