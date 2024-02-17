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Снежные лавины взрывами спустили в горах Алматинской и Восточно-Казахстанской областях

Снежные лавины взрывами спустили в горах Алматинской и Восточно-Казахстанской областях Фото: ДЧС ВКО
В Алматинской и Восточно-Казахстанской областях произведены спуски лавин, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Алматинской области, 17 февраля в Талгарском районе на лыжной базе были произведены плановые профилактические спуски снежных лавин.

"На высоте 2664 метра над уровнем моря, были проведены пять взрывов на лавиносборах лыжной базы. Общий объем: 380 куб.м. В превентивных работах были привлечены сотрудники  и техника филиала  ГУ "Казселезащита" МЧС РК , ДЧС Алматинской области и спортивно-оздоровительного комплекса "Акбулак", – говорится в сообщении.

По информации ДЧС ВКО, лавинная опасность сохраняется в горах Восточного Казахстана.

"Для предотвращения  непроизвольного схода снежной массы на автодороге "Усть-Каменогорск – Алтай" сегодня был произведен профилактический спуск лавин. В результате сошло 22 300 куб. метра снега", – отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что лавины могут сходить от шума и крика человека. 

"Чтобы избежать опасности, перед поездкой в горы ознакомьтесь, нет ли штормового предупреждения о лавинной опасности. Это можно сделать, скачав бесплатное мобильное приложение "Дармен", – предупредили спасатели.

Ранее "Казгидромет" выпустили штормовое предупреждение по территории Казахстана в девяти областях республики. По прогнозам синоптиков, по стране ожидаются заморозки, усиление ветра и туман.

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Диана Абдуллаева
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