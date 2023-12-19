Как мотивировать детей учиться, рассказала педагог из Кокшетау

Бакыт Сейтенова одна из уважаемых и квалифицированных специалистов сферы образования Акмолинской области, руководитель класса 1 "Ә" класса IТ-лицея имени Аль-Фараби города Кокшетау. Педагогической деятельности она посвятила более 30 лет своей жизни, сообщает Zakon.kz.

Педагог со стажем, любящая жена, заботливая мама и надежная коллега востребована как педагог и успевает быть замечательной мамой и женой. Она рассказала о своей семье, работе и взаимоотношениях с учениками.

Родилась в селе Кымызынай Бурабайского района Акмолинской области. Образование высшее, с 1991 по 1993 год училась в городе Кокшетау, Казахском педагогическом училище имени Ж. Мусина, которое окончила с отличием. Свою первую педагогическую деятельность начала в родном районе. Позже, в 1996 году, приехала в Кокшетау и в течение 23 лет продолжила педагогическую деятельность в средней школе №12. С 2019 года я приступила к работе в IТ-лицее имени Аль-Фараби учителем начальных классов. По словам Бақыт Сейтеновы, стать учителем – это мечта детства.

"Это моя детская мечта. Быть учителем сейчас для меня – большая честь, ответственность и жизненный приоритет. Я выбрала эту профессию, потому что очень люблю детей. Любой успех – это результат совместной работы школы, учителя, учеников и родителей. Поэтому я особенно ценю победу своей команды и учащихся. Первое требование для меня – честно работать. Я верю, в то, что, если у каждого учителя есть преданность своему делу, любовь к детям и доброта, он добьется больших успехов. В настоящее время большое внимание уделяется образованию и воспитанию, ведь будущее находится в руках образованного поколения", – говорит Бақыт Сейтенова она.

Фото: из личного архива Бакыт Сейтеновой

Так же, героиня высказалась по поводу вопроса государственного языка, и о том, какую роль играет школа в привитии любви к родному языку.

"Образование начинается с пеленок" – сказано не просто так. Многое зависит от семьи и воспитания, если дома чтят и уважают родной язык и традиции, то ребенок будет любить свой язык, страну, землю, народ и заботится о будущем страны. Тут необходим комплексный подход, образованием детей должны заниматься школа и родители, тогда будет результат. Патриотизм прививается с начальных классов, поэтому мы ведем большую работу в данном направлении. А со стороны родителей необходимо уделять очень пристальное внимание воспитанию, особенно, когда формируется психика и ребенок становится осознанным. Большую часть времени ребенок проводит со своей семьей. Вот почему родителям следует внимательно следить за ребенком, всегда наблюдать и контролировать то, какую они информацию потребляют", – акцентировала Сейтенова.