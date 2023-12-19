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Как мотивировать детей учиться, рассказала педагог из Кокшетау

педагог Фото: из личного архива Бакыт Сейтеновой
Бакыт Сейтенова одна из уважаемых и квалифицированных специалистов сферы образования Акмолинской области, руководитель класса 1 "Ә" класса IТ-лицея имени Аль-Фараби города Кокшетау. Педагогической деятельности она посвятила более 30 лет своей жизни, сообщает Zakon.kz.
Педагог со стажем, любящая жена, заботливая мама и надежная коллега востребована как педагог и успевает быть замечательной мамой и женой. Она рассказала о своей семье, работе и взаимоотношениях с учениками.

Родилась в селе Кымызынай Бурабайского района Акмолинской области. Образование высшее, с 1991 по 1993 год училась в городе Кокшетау, Казахском педагогическом училище имени Ж. Мусина, которое окончила с отличием. Свою первую педагогическую деятельность начала в родном районе. Позже, в 1996 году, приехала в Кокшетау и в течение 23 лет продолжила педагогическую деятельность в средней школе №12. С 2019 года я приступила к работе в IТ-лицее имени Аль-Фараби учителем начальных классов. По словам Бақыт Сейтеновы, стать учителем – это мечта детства.

"Это моя детская мечта. Быть учителем сейчас для меня – большая честь, ответственность и жизненный приоритет. Я выбрала эту профессию, потому что очень люблю детей. Любой успех – это результат совместной работы школы, учителя, учеников и родителей. Поэтому я особенно ценю победу своей команды и учащихся. Первое требование для меня – честно работать. Я верю, в то, что, если у каждого учителя есть преданность своему делу, любовь к детям и доброта, он добьется больших успехов. В настоящее время большое внимание уделяется образованию и воспитанию, ведь будущее находится в руках образованного поколения", – говорит Бақыт Сейтенова она.
педагог

Фото: из личного архива Бакыт Сейтеновой

Так же, героиня высказалась по поводу вопроса государственного языка, и о том, какую роль играет школа в привитии любви к родному языку.

"Образование начинается с пеленок" – сказано не просто так. Многое зависит от семьи и воспитания, если дома чтят и уважают родной язык и традиции, то ребенок будет любить свой язык, страну, землю, народ и заботится о будущем страны. Тут необходим комплексный подход, образованием детей должны заниматься школа и родители, тогда будет результат. Патриотизм прививается с начальных классов, поэтому мы ведем большую работу в данном направлении. А со стороны родителей необходимо уделять очень пристальное внимание воспитанию, особенно, когда формируется психика и ребенок становится осознанным. Большую часть времени ребенок проводит со своей семьей. Вот почему родителям следует внимательно следить за ребенком, всегда наблюдать и контролировать то, какую они информацию потребляют", – акцентировала Сейтенова.
педагог

Фото: из личного архива Бакыт Сейтеновой

По мнению спикера, если ученик не хочет учить предмет который ему не нравится, его вполне можно мотивировать.

"Конечно, можно, это мастерство педагога. Это все выясняется при открытом разговоре учителя с учеником. Если есть огонь в глазах и стремление, это заметно сразу. Но так же, стоит отметить, что ученик может проявлять интерес только к определенным любимым им предметам. К тому же, конечно, педагогу нужно мотивировать, если прилагать усилия, будет интерес к урокам. Я думаю, что учитель, который любит свой предмет, профессию и учеников, всегда находится в поиске, как говорил гениальный и вдумчивый поэт казахского народа Абай: "Учитель никогда не устанет, давая знания ребенку", – поделилась Бақыт Сейтенова.

Автор: Алма Байгужина.

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