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Порядка 40 лет посвятила просвещению акмолинский педагог Светлана Дорошенко

Порядка 40 лет посвятила просвещению акмолинский педагог , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 17:14 Фото: из архива Светланы Дорошенко
Она родилась и выросла в Акмолинской области. В 1985 году, после окончания Целиноградского педагогического училища, 9 лет проработала в родном селе Бурабайского района, а в 1994 году переехала в Степногорск, где 2 года преподавала в средней общеобразовательной школе.

С 1996 года трудится в специальной школе-интернате №3 города Cтепногорск, которая стала для неё родной. Через её руки, ум и сердце прошли сотни учеников. Строгая, требовательная, но вместе с тем чуткая и душевная, она находит "ключик" к сердцу каждого ребенка.

"Поступить в пединститут решила в старших классах, всегда была мечта стать учителем, я считаю, что по сей день профессия педагог востребована и почетна. Мир не стоит на месте, появляются новые профессии и специалисты, но первые знания любой гражданин получает в детском саду и школе, поэтому наша работа всегда будет нужной обществу. Горжусь тем, что могу вносить лепту в образование молодежи, к тому же радует, что как учитель у меня есть возможность повлиять на качество образованности в нашей области. Вот уже 40 лет как я в этой сфере, но я этого не ощущаю, каждый день проходит насыщенно и интересно, люблю контактировать с детьми, также всегда на связи с их родителями. Спасибо моим учениками, за то, что я расту вместе с ними", — говорит Светлана Дорошенко.

Коллеги гордятся тем, что работают с опытным педагогом и высоко квалицированным профессионалом.


"Светлана Ильинична – это настоящий профессионал, мудрый, талантливый педагог, учитель по призванию, до глубины души преданный своему делу. Работая в нашей школе, она постоянно повышает свой профессиональный уровень. Высшее образование педагога психолога позволяет ей лучше понять своих учеников, а высшее образование учителя-дефектолога дает возможность закрепить знания, умения и навыки у детей с трудностями в обучении, открыть для них радость познания, дать перспективы дальнейшего развития. Сама очень разносторонний и творческий человек, педагог прививает любовь к творчеству и своим воспитанникам. Это уроки ритмики и участие в школьных мероприятиях, почетные призовые награды на областных и республиканских творческих конкурсах, это творческие идеи, поиск интересных постановок и сценических костюмов, активное участие самого педагога в музыкальной жизни города", – рассказывает логопед специальной школы-интернат №3 города Cтепногорск Марина Эдуардовна Звигинцева.

За годы своей работы Светлана Ильинична накопила богатый опыт, которым постоянно делится с молодыми учителями. Много лет она является председателем профсоюзного комитета школы, обладает прекрасными душевными качествами: любовью к детям, своей профессии, честностью, принципиальностью, готовностью всегда прийти на помощь.

Светлана Ильинична является душой педагогического коллектива и пользуется безграничным уважением и признанием своих коллег, по сей день с честью выполняя святой долг – быть мудрым наставником для акмолинских учащихся.

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