"Популистские цели": кому и почему выгодно инициировать национализацию

Впервые в казахстанском законодательстве понятие "национализация" появилось в 2011 году. Были внесены изменения в закон о государственном имуществе, тогда государство обещало прибегать к национализации исключительно в крайних случаях.

Сегодня в обществе все чаще поднимается вопрос о национализации со стороны активистов, которые считают, что это станет возможностью для социальной справедливости и восстановления законности. Но каковы истинные мотивы у авторов подобных высказываний и каковы последствия силовой национализаци, поделился мнением известный казахстанский финансист Расул Рысмамбетов.

Закон трактует национализацию как принудительное возмездное отчуждение имущества, принадлежащего физическим лицам и негосударственным юридическим лицам, в состав имущества Республики Казахстан, осуществляемое на основании закона. Все нюансы обговорены в законе о государственном имуществе. Но зачастую национализация, или перевод частной собственности в государственные руки, используется политиками и общественниками как инструмент для достижения популистских целей.

Политики, инициирующие национализацию, часто стремятся к привлечению электората, обещая защиту национальных интересов и экономическую справедливость. Это особенно актуально в странах с высоким уровнем недовольства населения в отношении иностранных компаний или крупного частного капитала, что актуально и для Казахстана.

Национализация может иметь серьезные отрицательные последствия, такие как снижение инвестиционной привлекательности страны, увеличение государственных расходов и риск неправильного управления национализированными предприятиями. Это делает тему национализации сложной и многогранной, требующей взвешенного подхода и глубокого анализа.

Расул Рысмамбетов придерживается следующего мнения:

"Национализация, если будет осуществляться необдуманно, срочно и непрозрачно, в первую очередь ударит по инвестиционному климату и имиджу Казахстана. Надо помнить, что больше 80 процентов прямых инвестиций приходит в недропользование, остальное – в торговлю, на другие важные отрасли приходится совсем малая доля инвестиций. Национализация – если это возмездное изъятие имущества по рыночным ценам – одно, а если это силовое отчуждение активов – другое. Поэтому национализация должна осуществляться не силовыми структурами, не прокуратурой, а органами, которые имеют право давать экономические оценки. Причем национализация должна происходить с согласия собственника. Важно все взвесить. Если предприятие приватизировано давно и срок исковой давности истек, а собственник предприятия на протяжении 20 лет обеспечивает стабильную работу предприятия, значит, это эффективный акционер. Нужно еще учитывать и налоговую нагрузку предприятия. Поэтому национализация должна быть максимально прозрачна в правовом поле. Иначе будут исковые иски, которые наш национальный фонд опустошат".

Национализация может быть использована как инструмент для решения краткосрочных экономических проблем, таких как повышение занятости или контроль над ключевыми отраслями экономики. Однако это часто приводит к долгосрочным негативным последствиям, включая снижение эффективности и увеличение государственного долга.

Расул Рысмамбетов отмечает, что национализация – это особый инструмент, а не дежурный ход, иначе Казахстан может оказаться в положении африканских стран, где много предприятий перешло из частной собственности в государственную, и сейчас суды завалены исковыми требованиями. И нашумевшее дело Стати – тому яркий пример.

Активисты, выступающие за национализацию, могут утверждать, что это необходимо для обеспечения социальной справедливости, распределения богатства и защиты национальных ресурсов от иностранного контроля.

Но при этом они не учитывают серьезные последствия подобных процессов.

Так, финансист считает:

"Под видом национализации могут пролоббировать изъятие прав на предприятие, иначе говоря, рейдерство. И политики, которые говорят про силовую национализацию, либо не совсем осознают финансовые и юридические последствия, либо хотят привлечь к себе внимание, возможно, даже акционеров этого актива, поскольку имеют корыстные интересы. Но тут нужно задаться вопросом, если о силовом отчуждении имущества говорят депутаты, за которых мы голосовали, либо чиновники, которых государство наделило особыми полномочиями, тогда нужно пересматривать их нахождение на месте, которое они занимают".

В некоторых случаях национализация представляется как мера защиты национальной безопасности, особенно, когда речь идет о стратегически важных отраслях, таких как энергетика, оборона или телекоммуникации.

С этим согласен эксперт, который считает, что нужно пересмотреть перечень стратегически важных направлений, где необходимо присутствие государства:

"В Законе о национальной безопасности есть перечень стратегических отраслей, где нельзя допускать участие иностранных и частных инвестиций, к примеру, атомная промышленность. Возможно, следует его пересмотреть и включить конкретные предприятия, где должен быть исключительно государственный капитал".

Таким образом, политические и экономические популистские цели, которыми бравируют некоторые активисты, могут иметь негативные последствия. И нужно взвесить все за и против, прежде чем принимать действия по национализации, серьезно задуматься о том, к чему это все может привести.