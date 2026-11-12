Новые награды учреждены в Казахстане: Токаев подписал закон

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон от 11 ноября 2026 года, которым внес изменения и дополнений в Закон "О государственных наградах Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что орден "Алтын Қыран" является знаком высшей степени отличия Республики Казахстан.

В новой редакции изложены следующие статьи.

Звание "Халық қаһарманы" присваивается за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, ратные подвиги во имя ее свободы и Независимости.

Лицам, удостоенным звания "Халық қаһарманы", вручаются знак особого отличия – Золотая звезда и орден "Отан".

Указывается, что первый президент РК по своему статусу обладает званием "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан".

Обновлены ордена страны.

Так, говорится, что орденами Республики Казахстан являются:

"Отан";

"Барыс";

"Даңқ";

"Al-Farabi";

"Qoja Ahmet Yasaui";

"Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев";

"Мейірім";

"Айбын";

"Парасат";

"Достық";

"Ел бірлігі";

"Құрмет";

"Еңбек Даңқы".

Орденом "Al-Farabi" награждаются граждане РК и иностранные граждане за выдающиеся заслуги в образовании и науке, культуре и духовной жизни.

Орденом "Qoja Ahmet Yasaui" награждаются отечественные и зарубежные ученые, государственные и общественные деятели, внесшие значительный вклад в развитие просветительской, культурно-гуманитарной, социальной сфер.

Медалями Республики Казахстан являются:

"Ерлігі үшін";

"Жауынгерлік ерлігі үшін";

"Шәмші Қалдаяқов";

"Ерен еңбегі үшін";

"Шапағат".

При этом закон дополнен новой статьей следующего содержания:

Медалью "Шәмші Қалдаяқов" награждаются композиторы, дирижеры, авторы песен, исполнители традиционной и эстрадной музыки, а также граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, внесшие большой вклад в развитие музыкального и песенного искусства.

Также говорится, что в Казахстане устанавливаются следующие почетные звания:

"Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері";

"Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы";

"Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері";

"Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері";

"Қазақстанның еңбек сіңірген инженері";

"Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы";

"Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері";

"Қазақстанның еңбек сіңірген кеншісі";

"Қазақстанның еңбек сіңірген геологы";

"Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы";

"Қазақстанның көлік саласының еңбек сіңірген қайраткері";

"Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері";

"Қазақстанның су шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қайраткері";

"Қазақстанның халық әртісі";

"Қазақстанның халық жазушысы";

"Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі".

Лица, удостоенные почетного звания "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы", имеют право на получение специального государственного пособия в размере, установленном законодательством РК.

Педагоги, удостоенные почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы", получают единовременную выплату в размере, установленном Законом "О статусе педагога".

Медицинские работники, удостоенные почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", получают единовременную выплату в размере, установленном Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Кроме того, уточняется, что почетные звания РК присваиваются:

"Қазақстанның халық әртісі" – лицам, внесшим особый вклад в развитие театрального, циркового, музыкального искусства и киноискусства РК, удостоенным ранее почетных званий "Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі" или "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері";

– лицам, внесшим особый вклад в развитие театрального, циркового, музыкального искусства и киноискусства РК, удостоенным ранее почетных званий "Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі" или "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері"; "Қазақстанның халық жазушысы" – лицам, внесшим особый вклад в развитие литературы республики, удостоенным ранее почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", или лауреатам государственных премий Республики Казахстан в области литературы;

При этом дополнено:

"Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі" – художникам, скульпторам, живописцам, художникам-графикам, художникам-ювелирам, дизайнерам, реставраторам, мастерам декоративно-прикладного искусства, а также лицам, внесшим особый вклад в развитие монументального и изобразительного искусства, удостоенным ранее государственной награды Республики Казахстан.

Наградами для многодетных матерей являются подвески:

"Алтын алқа";

"Күміс алқа".

Указывается, что о награждении граждан, удостоенных знаков высшей степени отличия, орденов "Отан", "Барыс" I степени, "Даңқ" I степени, "Al-Farabi", "Qoja Ahmet Yasaui", производится запись в Книге Славы Республики Казахстан, учреждаемой правительством РК.

Правила ведения и хранения Книги Славы Республики Казахстан, а также ее описание утверждаются правительством РК.

Закон вводится в действие со дня его подписания.