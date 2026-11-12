Новые награды учреждены в Казахстане: Токаев подписал закон
Так, уточняется, что орден "Алтын Қыран" является знаком высшей степени отличия Республики Казахстан.
В новой редакции изложены следующие статьи.
Звание "Халық қаһарманы" присваивается за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, ратные подвиги во имя ее свободы и Независимости.
Лицам, удостоенным звания "Халық қаһарманы", вручаются знак особого отличия – Золотая звезда и орден "Отан".
Указывается, что первый президент РК по своему статусу обладает званием "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан".
Обновлены ордена страны.
Так, говорится, что орденами Республики Казахстан являются:
- "Отан";
- "Барыс";
- "Даңқ";
- "Al-Farabi";
- "Qoja Ahmet Yasaui";
- "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев";
- "Мейірім";
- "Айбын";
- "Парасат";
- "Достық";
- "Ел бірлігі";
- "Құрмет";
- "Еңбек Даңқы".
Орденом "Al-Farabi" награждаются граждане РК и иностранные граждане за выдающиеся заслуги в образовании и науке, культуре и духовной жизни.
Орденом "Qoja Ahmet Yasaui" награждаются отечественные и зарубежные ученые, государственные и общественные деятели, внесшие значительный вклад в развитие просветительской, культурно-гуманитарной, социальной сфер.
Медалями Республики Казахстан являются:
- "Ерлігі үшін";
- "Жауынгерлік ерлігі үшін";
- "Шәмші Қалдаяқов";
- "Ерен еңбегі үшін";
- "Шапағат".
При этом закон дополнен новой статьей следующего содержания:
Медалью "Шәмші Қалдаяқов" награждаются композиторы, дирижеры, авторы песен, исполнители традиционной и эстрадной музыки, а также граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, внесшие большой вклад в развитие музыкального и песенного искусства.
Также говорится, что в Казахстане устанавливаются следующие почетные звания:
- "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері";
- "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы";
- "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері";
- "Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері";
- "Қазақстанның еңбек сіңірген инженері";
- "Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы";
- "Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері";
- "Қазақстанның еңбек сіңірген кеншісі";
- "Қазақстанның еңбек сіңірген геологы";
- "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы";
- "Қазақстанның көлік саласының еңбек сіңірген қайраткері";
- "Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері";
- "Қазақстанның су шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қайраткері";
- "Қазақстанның халық әртісі";
- "Қазақстанның халық жазушысы";
- "Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі".
Лица, удостоенные почетного звания "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы", имеют право на получение специального государственного пособия в размере, установленном законодательством РК.
Педагоги, удостоенные почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы", получают единовременную выплату в размере, установленном Законом "О статусе педагога".
Медицинские работники, удостоенные почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", получают единовременную выплату в размере, установленном Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения".
Кроме того, уточняется, что почетные звания РК присваиваются:
- "Қазақстанның халық әртісі" – лицам, внесшим особый вклад в развитие театрального, циркового, музыкального искусства и киноискусства РК, удостоенным ранее почетных званий "Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі" или "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері";
- "Қазақстанның халық жазушысы" – лицам, внесшим особый вклад в развитие литературы республики, удостоенным ранее почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", или лауреатам государственных премий Республики Казахстан в области литературы;
При этом дополнено:
"Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі" – художникам, скульпторам, живописцам, художникам-графикам, художникам-ювелирам, дизайнерам, реставраторам, мастерам декоративно-прикладного искусства, а также лицам, внесшим особый вклад в развитие монументального и изобразительного искусства, удостоенным ранее государственной награды Республики Казахстан.
Наградами для многодетных матерей являются подвески:
- "Алтын алқа";
- "Күміс алқа".
Указывается, что о награждении граждан, удостоенных знаков высшей степени отличия, орденов "Отан", "Барыс" I степени, "Даңқ" I степени, "Al-Farabi", "Qoja Ahmet Yasaui", производится запись в Книге Славы Республики Казахстан, учреждаемой правительством РК.
Правила ведения и хранения Книги Славы Республики Казахстан, а также ее описание утверждаются правительством РК.
Закон вводится в действие со дня его подписания.