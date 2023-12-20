Авиарейс Тараз – Новосибирск задержали на 14 часов

Комитет гражданской авиации начал расследование после задержки авиарейса DV-5325 авиакомпании SCAT по маршруту Тараз – Новосибирск и выясняет, были ли соблюдены права пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении за 20 декабря 2023 года, рейс был задержан на 14 часов 6 минут по технической причине и замене воздушного судна. На борту воздушного судна находились 214 пассажиров, в том числе 14 детей и два грудных ребенка.



"Во время ожидания вылета пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и питание. Согласно предварительной информации, услуги по проживанию в гостинице не были предоставлены". Пресс-служба КГА РК

Также сказано, что в случае установления факта ненадлежащего оказания услуг при задержке рейса будет проработан вопрос привлечения авиакомпании SCAT к административной ответственности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" от 5 июля 2014 года N 235-V ЗРК.

Ранее сообщалось, что 18 декабря 2023 года пассажир FlyArystan ударил в лоб бортпроводницу, тем самым выразив недовольство из-за помятой одежды.