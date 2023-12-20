Стипендию "Болашак" присудили 167 казахстанцам
По данным Акорды, решением указанной комиссии стипендия "Болашак" присуждена 167 казахстанцам.
Из них 131 человек пройдет обучение в магистратуре, 4 человека – в докторантуре, 32 человека будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.
При этом 65% стипендиатов пройдут обучение по инженерно-техническим специальностям и естественным наукам, оставшиеся 35% стипендиатов – по общественно-гуманитарным дисциплинам.
Также на заседании Комиссии рассмотрен вопрос по присуждению стипендии ученым для прохождения стажировок в ведущих научных центрах мира.
"Решением комиссии стипендии присуждены 481 претенденту", – говорится в сообщении.
По итогам заседания государственный советник дал конкретные поручения по дальнейшей реализации международной стипендии "Болашак" и программы научных стажировок.
13 сентября 2023 года стало известно, что в Казахстане расширили список зарубежных вузов для учебы по "Болашаку". Теперь в список включен 261 ведущий зарубежный вуз для академического обучения по всем специальностям и 56 организаций для прохождения языковых курсов обладателями международной стипендии "Болашак".