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Стипендию "Болашак" присудили 167 казахстанцам

Стипендию "Болашак" присудили 167 казахстанцам Фото: akorda.kz
20 декабря 2023 года под председательством государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, решением указанной комиссии стипендия "Болашак" присуждена 167 казахстанцам.

Из них 131 человек пройдет обучение в магистратуре, 4 человека – в докторантуре, 32 человека будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

При этом 65% стипендиатов пройдут обучение по инженерно-техническим специальностям и естественным наукам, оставшиеся 35% стипендиатов – по общественно-гуманитарным дисциплинам.

Также на заседании Комиссии рассмотрен вопрос по присуждению стипендии ученым для прохождения стажировок в ведущих научных центрах мира.

"Решением комиссии стипендии присуждены 481 претенденту", – говорится в сообщении.

По итогам заседания государственный советник дал конкретные поручения по дальнейшей реализации международной стипендии "Болашак" и программы научных стажировок.

13 сентября 2023 года стало известно, что в Казахстане расширили список зарубежных вузов для учебы по "Болашаку". Теперь в список включен 261 ведущий зарубежный вуз для академического обучения по всем специальностям и 56 организаций для прохождения языковых курсов обладателями международной стипендии "Болашак".

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