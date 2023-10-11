Токаев об итогах Азиады: Показатели могли быть лучше

11 октября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев принял и поздравил спортсменов с завоеванными медалями. По словам главы государства, показатели страны на Азиаде могли быть лучше, сообщает Zakon.kz.

Что касается Азиады, то в условиях высокой конкуренции казахстанские спортсмены завоевали 10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых медалей.

Особенно отличились участники из Казахстана в таких видах, как стрельба, гребля, велоспорт, джиу-джитсу.

По данным сайта Акорды, глава государства отдельно поздравил сборную по карате, каждый из 8 представителей которой поднялся на пьедестал почета, благодаря чему они завоевали первое место в общекомандном зачете.

По словам Касым-Жомарта Токаева, значительный вклад в успех наших соотечественников внесли тренеры и другие специалисты. При этом президент отметил, что в спорте победы и поражения идут рука об руку.

"Каждый из вас достиг высоких результатов благодаря упорному труду и несгибаемой воле к победе. Однако в целом показатели нашей страны как на прошлых Олимпийских играх, так и на Азиаде могли быть лучше. Об этом нужно говорить открыто. Бокс, тяжелая атлетика, вольная и греко-римская борьба традиционно вносили значительный вклад в копилку медалей нашей сборной. Легкая атлетика, командные виды спорта, как правило, больше радовали наших болельщиков. Во всех этих дисциплинах нам предстоит провести серьезную работу над ошибками". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент отметил, что сфера спорта всегда находится в фокусе внимания государства. Ежегодно на развитие спорта выделяются значительные средства.

Однако, по мнению Касым-Жомарта Токаева, показатели страны в спорте не на самом высоком уровне.

"Очевидно, что наши результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов. Такая ситуация неприемлема, необходимы кардинальные реформы в отрасли. Профильному министерству нужно детально проанализировать ситуацию и выработать новое видение развития спорта". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Также глава государства остановился на конкретных мерах, которые необходимо принять в самое ближайшее время.

В первую очередь, по его словам, необходимо кардинально повысить отдачу от средств, выделяемых на спорт высших достижений. Требуется прекратить практику распыления ресурсов, сфокусировавшись на конкретных видах спорта в соответствии со спецификой регионов. Кроме того, следует пересмотреть модель финансирования отрасли, сделав основной акцент на развитие массового спорта и физической культуры.

Следующим приоритетом было названо улучшение качества управления в спортивной сфере.

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В завершение глава государства призвал извлечь уроки из результатов прошедших состязаний и тщательно готовиться к предстоящим Олимпийским играм в Париже.

Президент пожелал успехов спортсменам и тренерскому корпусу на пути к будущим победам. Затем ряду спортсменов были вручены почетные грамоты президента Республики Казахстан.