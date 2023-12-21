В Алматы в 2023 году открылись 17 новых школ
Фото: пресс-служба акимата Алматы
С начала года введены 21 школа и пристройки на 5920 ученических мест, в том числе 16 частных школ на 3450 мест, одна государственная школа на 1,5 тыс. мест и 4 пристройки на 970 мест. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Алматы Ерболат Досаев.
На сегодня в Алматы 138 тыс. школьников и 5,7 тыс. детей в дошкольных организациях обеспечены бесплатным питанием. Впервые с 1 сентября по поручению акима Алматы запущен проект "Школьный автобус" в 30 школах с охватом 8258 детей. Для этого закуплено 100 автобусов. Открыты два Центра инновационного творчества, Центры дошкольного и инклюзивного образования.
Для повышения квалификации курсы прошли 4405 педагогов, международную стажировку – 360 педагогов. В целом, финансирование на образование увеличено на 12%, с 416 млрд тенге в 2023 году до 466 млрд тенге в 2024-м.
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