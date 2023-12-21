В Алматы в 2023 году открылись 17 новых школ

На сегодня в Алматы 138 тыс. школьников и 5,7 тыс. детей в дошкольных организациях обеспечены бесплатным питанием. Впервые с 1 сентября по поручению акима Алматы запущен проект "Школьный автобус" в 30 школах с охватом 8258 детей. Для этого закуплено 100 автобусов. Открыты два Центра инновационного творчества, Центры дошкольного и инклюзивного образования.





Для повышения квалификации курсы прошли 4405 педагогов, международную стажировку – 360 педагогов. В целом, финансирование на образование увеличено на 12%, с 416 млрд тенге в 2023 году до 466 млрд тенге в 2024-м.