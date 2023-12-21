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Линейный каток откроется в Центральном парке Астаны

Линейный каток откроется в Центральном парке Астаны Фото: gov.kz
В эти выходные в Центральном парке столицы откроется первый линейный каток, передает официальный сайт акимата Астаны.
Длина катка составит 290 метров. Начинаться он будет от башни с часами ( территория Центрального парка со стороны пр. Туран).

Открытие катка с концертной программой состоится в 18:00 часов 23 декабря. Благодаря своей линейной форме, такие катки оптимально используют пространство, что особенно важно в городских условиях. От новичков до опытных конькобежцев линейные катки предоставляют возможность всем насладиться катанием в комфортной обстановке.

Помимо самого катка, в парке будут расположены новогодняя елка и тематические инсталляции, а также торговые павильоны для ярмарок и др.

Напомним, во всех районах Астаны для активного отдыха жителей и гостей города возведут порядка 60 ледяных горок и катков, также установят фотозоны, МАФы, новогодние инсталляции и др. Сейчас ведутся работы по их установке. Как правило, ежегодно данные работы завершаются к 23-25 декабря.

Часть работ уже завершена. К примеру, насладиться зимним отдыхом и покататься на ледяной горке, катке уже можно на площадке перед Дворцом "Жастар" и у ЭКСПО-городка.

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