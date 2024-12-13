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Общество

Когда в Астане откроют самый длинный каток

Самый длинный каток и горка готовы встречать посетителей в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 20:28 Фото: акимат города Астаны
Линейный каток в Центральном парке Астаны планируют открыть 14 декабря, сообщает Zakon.kz.

В акимате города Астаны сообщили, что c 14 декабря жители и гости смогут покататься на коньках на самом длинном катке столицы. Он будет расположен в Центральном парке. Длина катка – 290 метров в одну сторону, что отличает его от других мест отдыха.

"Рядом с катком предусмотрены три пункта проката коньков. Там цены начинаются от 1000 тенге за полчаса. А вход для посетителей на собственных коньках бесплатный. Также в парке открылась горка длиной 13 метров. Вход бесплатный для тех, кто приезжает на горку со своими тюбами, а стоимость аренды начинается от 1000 тенге за полчаса", – рассказали в акимате.

Тематические фотозоны и новогодние украшения поднимут праздничное настроение в парке.

В зимний сезон жителей и гостей Астаны ожидает множество развлечений: ледовые катки, горки, МАФы (малые архитектурные формы), фотозоны и многое другое. Планируется, что порядка 60 подобных мест появятся в 6 районах города и будут работать весь зимний сезон.

Монтажные работы по обустройству катков, горок, МАФов, фотозон и других элементов начались с середины ноября. Работы будут завершаться поэтапно во второй декаде декабря.

В Алматы с 1 декабря заработали 12 бесплатных открытых ледовых катков.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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