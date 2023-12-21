В Минюсте Казахстана пояснили информацию о запатентованном кумысе в Германии

Информацию о запатентованном кумысе в Германии пояснил пресс-секретарь Министерства юстиции Казахстана Талгат Уали на брифинге 21 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в казахстанском обществе очень многих интересует наш традиционный напиток – кумыс.

"В различных СМИ некоторые сетуют на то, что кумыс запатентован в Германии. В связи с этим хотелось бы отметить, что в Германии никто не получал патент на кумыс или же на кобылье молоко. Да, действительно, в Германии имеются патенты, но не на сам кумыс, а на способы его изготовления. Например, из сухого порошка, из капсулы или брекитированной формы". Талгат Уали

По его словам, в Казахстане национальным заявителям выданы патенты на таблетированный кумыс, а также на сухое кобылье молоко, то есть на способы изготовления, а не на сам кумыс.

"Заявки могут быть поданы на подобные способы изготовления казы, коже, курт и так далее". Талгат Уали

Например, как рассказал пресс-секретарь Минюста, имеются патенты на способы получения закваски для изготовления кумыса.

"У нас запатентованы различные устройства для получения кумыса. Если раньше наши бабушки изготавливали кумыс вручную, взбивая его, то сейчас изобретены различные удобные устройства для получения кумыса. Таким образом, наши национальные заявители также патентуют новейшие технологии касательно традиционных продуктов. В их числе шубат, курт, казы, бешбармачное тесто и так далее". Талгат Уали

Он считает, что на традиционные способы изготовления кумыса патент вряд ли будет выдан, поскольку будет отсутствовать такой критерий, как новизна или изобретательский уровень.

Материал по теме Мороженое из кумыса создала казахстанка

Ранее экс-президент Евразийского патентного ведомства Сауле Тлевлесова рассказала, что Казахстан делает ставку на инновационное развитие, на экономику интеллектуальной собственности, однако кадровая политика в этой сфере – инноваций и ИС – вызывает серьезные вопросы. Подробности здесь.