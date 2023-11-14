Патент на кумыс и кандидат для проформы: какие у РК кадры в сфере интеллектуальной собственности

Казахстан делает ставку на инновационное развитие, на экономику интеллектуальной собственности. Однако кадровая политика в этой сфере – инноваций и ИС – вызывает серьезные вопросы, рассказала изданию Zakon.kz экс-президент Евразийского патентного ведомства Сауле Тлевлесова.

В декабре текущего года состоятся выборы на пост вице-президента Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ), администрирующего региональную систему патентования двух объектов промышленной собственности: изобретений и промышленных образцов. Почему это важно для Казахстана?

В рамках действующих международных соглашений ЕАПВ наделено достаточно широкими полномочиями в регионе. ЕАПВ выдает патенты, действующие без какой-либо дополнительной проверки со стороны национальных патентных ведомств одновременно в восьми государствах, включая Казахстан.

Однако за 30 лет функционирования системы ведомство трижды возглавлялось представителями Российской Федерации и всего один раз представителем Казахстана. А на позиции вице-президента и вовсе никогдане было представителей РК. Вообще, надо отметить, что Казахстан является одной из стран с довольно скромной представленностью в этой организации. При этом в системе изначально заложен принцип справедливой географической представленности.

Предстоящие выборы – шанс исправить сложившуюся ситуацию. И шанс, который бывает нечасто. Согласно Административной инструкции к Евразийской патентной конвенции вице-президент назначается сроком на 5 лет. То есть следующие выборы на позиции президента и вице-президента ЕАПВ, в которых сможет принять участие Казахстан и выдвинуть своего кандидата для представления интересов в международной организации, состоятся не ранее, чем через 5 лет.

На предстоящие выборы казахстанской стороной кандидатура заявлена. Однако выбор кандидатуры и подготовка к самим выборам вызывает много вопросов.

Административной инструкцией установлены четкие квалификационные требования к кандидатам. Одно из требований – это минимум пятилетний опыт работы на руководящей должности в сфере интеллектуальной собственности.

Казахстаном выдвинута кандидатура сотрудника Министерства юстиции, занимающего должность заместителя руководителя. Более того, ЕАПВ работает с объектами промышленной собственности, с которыми казахстанский кандидат также не работал.

То есть опыта работы на руководящей позиции в сфере интеллектуальной собственности у казахстанского кандидата нет.

Это означает, что кандидатура выдвинута формально. Министерство юстиции, которое должно следить за соблюдением законности, особенно в международных взаимоотношениях, не заглянуло или намеренно не захотело заглядывать в нормативные акты международной организации прежде, чем выдвигать своего кандидата. И если этот кандидат не сможет преодолеть даже рубеж соответствия квалификационным требованиям, запятнана будет репутация не только государственного органа, почти полностью состоящего из профильных юристов.

Запятнана будет репутация страны, которая выдвигает кандидатов для проформы.

Кроме того, нельзя не задаться еще одним вопросом. Кандидатура согласована с Министерством иностранных дел? Или эта "игра в поддавки" в международной организации – инициатива исключительно руководства Минюста.

Вопрос выработки позиции, согласованной с МИДом, при продвижении кандидатур в международных организациях поднимается не просто так. Речь идет не просто о структуре, оказывающей патентные услуги, но об инновационном развитии страны. О политике, которую продвигает на евразийском пространстве и от лица евразийского региона ведомство с региональным статусом. Этот статус появился не сам по себе – полномочиями организацию наделили страны, участвующие в Евразийской патентной конвенции, включая Казахстан.

Если бы Министерство юстиции относилось к такому серьезному вопросу с точки зрения интересов государства, то смогло выбрать как минимум 3 – 4 кандидатуры, которые бы не вызывали вопросы по квалификационным требованиям.

Вообще кадровая политика в сфере обеспечения государственной политики по вопросам интеллектуальной собственности вызывает серьезные вопросы. Что влечет не самые радужные перспективы для развития инновационного потенциала Казахстана.

Например, министерство юстиции только сейчас, в 2023 году, решило продвигать систему охраны географических указаний. И как?! Оно предлагает патентовать национальные блюда. Так, министр юстиции Азамат Ескараев недавно рассказал общественности, что теперь в Казахстане охраняется алматинский апорт и будут запатентованы кумыс, курт и коже.

Что тут сказать… Географические указания, когда страна защищает в мировом масштабе свое наименование места происхождения товаров – давно известный механизм продвижения национальных брендов, к которому наша страна, между прочим, пришла спустя 30 лет своей независимости.

Однако заметим, что патенты вообще-то выдаются на такие объекты интеллектуальной собственности, как изобретения, полезные модели, промышленные образцы и селекционные достижения. Тогда как национальные блюда кумыс, курт, коже и прочие – это традиционные знания, для которых существуют другие, особые способы охраны прав ИС.

К слову, в Германии уже давно защищен один из способов изготовления кумыса и это неоднократно обсуждалось в информационном пространстве. Возможно, министерству стоило бы прислушаться к комментариям граждан, общественности под такими новостями, в которых метко подмечено, что стране нужно действительно инновационное развитие, а не "сенсационные новости" с броскими заголовками.