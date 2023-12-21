Бюджет Алматы остается социально ориентированным

Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе брифинга в СЦК в Астане. Он отметил, что особое внимание будет уделено развитию и модернизации социальной инфраструктуры, повышению доступности и качества услуг образования и здравоохранения.

Напомним, на сессии алматинского маслихата по утверждению бюджета на следующий год, руководство города сообщило, что на конец 2022 года бюджет социальной сферы составлял 506,4 млрд тенге, то в 2023 году он вырос почти на 160 млрд тенге – до 665 млрд тенге в ноябре текущего года. В 2024 году на социальную сферу планируется выделить 726 млрд тенге, что составит 44,7% от расходов бюджета города Алматы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Так, с 1 сентября текущего года в Алматы открылись 17 школ на 4 950 мест и 4 дополнительных корпуса к школам на 970 ученических мест. А всего с начала 2023 года введены 21 школа и пристроек на 5 920 ученических мест, в том числе 16 частных школ на 3 450 мест, 1 государственная школа на 1,5 тыс. мест и 4 пристройки на 970 мест.

В 2024-2025 годах в рамках проекта "Комфортная школа", в городе будут построены 22 школы на 37 тыс. мест. В настоящее время ведутся работы по 13 школам на 23 тыс. мест. Подписаны меморандумы с частными инвесторами на строительство и выкуп 8 школ на 12 тыс. ученических мест. Кроме того, по ГЧП будет построена еще 1 школа на 2 тыс. мест. Таким образом, к 1 сентября 2026 года дефицит ученических мест будет снижен с 30 тысяч до управляемого уровня в 3-4 тыс.

"В рамках реализации комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2029 года планируется строительство 36-ти школ на территории пригородной зоны. Они снизят нагрузку на городские школы", – добавил Ерболат Досаев.

Немаловажным шагом является обеспечение 138 тыс. школьников и 5,7 тыс. детей в дошкольных организациях бесплатным питанием. На это из городского бюджета выделено 20,9 млрд. тенге.

Впервые с 1 сентября запущен проект "Школьный автобус" в 30 школах с охватом 8 258 детей. Для этого закуплено 100 автобусов.

Для дополнительного образования детей были открыты 2 Центра инновационного творчества в Наурызбайском и Алатауском районах. Это было сделано по поручению Главы государства в рамках реализации программы "Строительство 100 современных дворцов школьников". В целом, финансирование на образование увеличено на 12% с 416 млрд. тенге в 2023 г. до 466 млрд. тенге в 2024 г.

Пристальное внимание уделяется поддержке молодежи Алматы. По словам Ерболата Досаева, в Алматы к 2030 году, будет полностью решена проблема дефицита студенческих общежитий. До конца 2025 года в Алматы создадут более 12 тысяч койко-мест в общежитиях для студентов. В настоящее время для эффективной координации работы по строительству общежитий в Алматы запущен Проектный офис. За поддержкой проектов обратились 114 потенциальных инвесторов.

"На сегодня в работе уже 47 проектов на 42 452 койко-места, из которых 33 объекта предусматривают строительство новых общежитий на 38 740 койко-мест, 15 – реконструкцию существующих объектов под общежития на 3 712 койко-мест. По проектам остальных 67 инвесторов ведется поиск земельных участков", – отметил Ерболат Досаев.