В Алматы 30% социальных объектов адаптируют для маломобильных граждан к концу 2025 года

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил аким Алматы Ерболат Досаев. В настоящее время в городе впервые проводится паспортизация объектов городской инфраструктуры. В 2023 году охват составил 7,5 тыс. объектов.

Адаптацию социальной инфраструктуры, в частности установку пандусов, вспомогательных поручней, тактильных плит в поликлиниках, больницах, ЦОНах планируется провести до конца 2025 года.

"До 2030 года будет проведена паспортизация с последующей адаптацией в театрах, музеях, библиотеках и других объектах культуры. Таким образом, к 2030 году будут адаптированы 75% городских объектов. Надеюсь, частные организации тоже придут к тому, чтобы все горожане чувствовали себя в равных условиях и имели доступ к любым благам". Ерболат Досаев Отметим, что в Алматы продолжает работу инватакси, услугами которого пользуются около 2 тыс. человек. В 2023 году количество специализированных автомашин было увеличено с 64 до 100 единиц. Читайте также Пилотный проект "Комек": более 3000 льготных авиабилетов от FlyArystan Когда выгоднее ездить на такси в новогоднюю ночь Реализация Карты коррупционных рисков Восточного-Казахстана

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