Новый техрегламент на спортивное оборудование разработают в Казахстане для безопасности детей

Для повышения безопасности детей в Казахстане принято решение разработать новый технический регламент на спортивное оборудование, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили на заседании Общественного совета, которое состоялось в Министерстве торговли и интеграции под председательством Руслана Шаекина.

Исполнительный директор Казахстанской Ассоциации участников систем технического регулирования и метрологии Дмитрий Савеленко отметил, что в Казахстане до сих пор не введена обязательная сертификация спортивного инвентаря, включая футбольные ворота, что является серьезной угрозой безопасности, особенно для детей.

"В 2024 году Единый перечень продукции, подлежащей обязательным требованиям в рамках Таможенного союза, был дополнен пунктом "спортивное оборудование и инвентарь". Это изменение инициировал Казахстан в 2019 году после ряда инцидентов, связанных с безопасностью спортивного оборудования, включая случаи с падением футбольных ворот", – напомнили в пресс-службе Минторговли.

В настоящее время министерство включило в план разработку нового технического регламента, который будет регулировать безопасность спортивных конструкций и оборудования, чтобы предотвратить подобные инциденты.

Кроме того, в ведомстве готовят приказ о создании рабочей группы для разработки национального технического регламента. Введение новых норм обеспечит защиту детей на спортивных и дворовых площадках, а также в школьных учреждениях.

Ранее в Минпросвещения высказались о положительных Reels с участием школьников. На жалобы родителей о том, что детей заставляют снимать ролики для учебных заведений, ответил глава ведомства Гани Бейсембаев.