Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько на самом деле было выделено денег на борьбу с паводком, рассказали в МЧС

Паводки, Казахстан, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 12:17 Фото: ДЧС ЗКО
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков 2 апреля на пресс-конференции в правительстве рассказал, сколько было выделено на борьбу с последствиями паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты заявили, что 7 млрд тенге было выделено на борьбу с паводками. И спросили, куда были потрачены эти деньги.

"Я хочу пояснить, на самом деле более 7 млрд тенге не были выделены, а были предусмотрены. Вы это правильно должны понимать. И эти финансовые средства предусматриваются в бюджетах местных исполнительных органов. На сегодняшний день, по информации акиматов, из этих денег выделено более 3 млрд тенге и эти финансовые средства, как вы сейчас видите, все направляются на предупреждение и борьбу с паводком", – ответил вице-министр.

Также журналисты уточнили, cколько денег из резерва правительства может быть выделено на последствия паводков.

"На сегодняшний день именно о конкретной сумме речь не идет. Как мы уже говорили, есть у нас конкретные законодательные правила, как мы вам уже сегодня говорили, в 20, скажем, местностях у нас объявлены ЧС местного масштаба. И как раз наши региональные акиматы теперь созданными комиссиями группами должны подсчитать ущерб. И у каждого акимата есть свой резерв на ЧС. И если же у них финансовых средств не будет хватать, это согласно правилам, утвержденным законодательно, тогда они будут обращаться в правительство", – дополнил Бауыржан Сыздыков.

По его словам, только тогда будет рассматриваться вопрос о выделении финансовых средств из резерва.

Ранее в МЧС сообщили, что в зоне подтопления остаются пять областей, сложная обстановка сохраняется в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства также заявил, что пик паводков еще не пройден. В связи с этим поручил министрам и акимам быть готовыми к новой фазе паводков в северных, центральных и восточных регионах.

Читайте также

МЧС, Казахстан, подтопления
МЧС о паводках в Казахстане: Вода пришла оттуда, откуда ее не ждали
Напились и вонзили нож: в МЧС рассказали подробности нападения на спасателя в ЗКО
Напились и вонзили нож: в МЧС рассказали подробности нападения на спасателя в ЗКО
Шарлапаев: Новая ипотечная программа стартует 1 мая
Шарлапаев: Новая ипотечная программа стартует 1 мая
Екатерина Елисеева
Правительство РК Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Масштабные паводки: полиция обратилась к казахстанцам с просьбой
Масштабные паводки: полиция обратилась к казахстанцам с просьбой
Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам с призывом
Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам с призывом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: