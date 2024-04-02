Сколько на самом деле было выделено денег на борьбу с паводком, рассказали в МЧС

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков 2 апреля на пресс-конференции в правительстве рассказал, сколько было выделено на борьбу с последствиями паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты заявили, что 7 млрд тенге было выделено на борьбу с паводками. И спросили, куда были потрачены эти деньги.

"Я хочу пояснить, на самом деле более 7 млрд тенге не были выделены, а были предусмотрены. Вы это правильно должны понимать. И эти финансовые средства предусматриваются в бюджетах местных исполнительных органов. На сегодняшний день, по информации акиматов, из этих денег выделено более 3 млрд тенге и эти финансовые средства, как вы сейчас видите, все направляются на предупреждение и борьбу с паводком", – ответил вице-министр.

Также журналисты уточнили, cколько денег из резерва правительства может быть выделено на последствия паводков.

"На сегодняшний день именно о конкретной сумме речь не идет. Как мы уже говорили, есть у нас конкретные законодательные правила, как мы вам уже сегодня говорили, в 20, скажем, местностях у нас объявлены ЧС местного масштаба. И как раз наши региональные акиматы теперь созданными комиссиями группами должны подсчитать ущерб. И у каждого акимата есть свой резерв на ЧС. И если же у них финансовых средств не будет хватать, это согласно правилам, утвержденным законодательно, тогда они будут обращаться в правительство", – дополнил Бауыржан Сыздыков.

По его словам, только тогда будет рассматриваться вопрос о выделении финансовых средств из резерва.

Ранее в МЧС сообщили, что в зоне подтопления остаются пять областей, сложная обстановка сохраняется в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства также заявил, что пик паводков еще не пройден. В связи с этим поручил министрам и акимам быть готовыми к новой фазе паводков в северных, центральных и восточных регионах.