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Еще ряд дорог закрыли из-за непогоды в Казахстане

штормовое предупреждение Фото: pixabay
21 декабря с 22:00, по данным АО "НК КазАвтоЖол", в связи с ухудшением погодных условий (гололед порывистый ветер, дождь) ряд трас закрыты для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Движение перекрыто на участках трасс республиканского значения в Акмолинской области:

  • Екатеринбург – Алматы, км 917-1230 (п. Жасы-п. Кажимукан);
  • Астана – Ерейментау – Шидерты, км 16-200 (г. Астана – граница Павлодарская области);
  • Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 232-260 (граница Костанайской области – поселок Сурган);
  • Жезказган – Петропавловск, км 536- 552 (поселок Бузулук – поселок Сурган);
  • Жаксы – Есиль – Бузулук, км 0-82 (село Жаксы – поселок Бузулук);
  • Кокшетау – Атбасар" км 47-184 (поселок Зеренда – г. Атбасар).

Позже, с 22:00, закрыто движение для всех видов транспортных средств на участках дорог областного значения:

  • Балкашино – Шантобе (км 0-56);
  • Петровка – Острогорка – Мариновка (км 0-108);
  • Кокшетау – Атбасар – Веселое (км 0-24).

В Павлодарской области закрыли:

  • участок дороги на трассе Кызылорда – Павлодар, км. 1206-1382, от поселка Шидерты до Павлодара;
  • участок дороги на трассе Астана – Ерейментау – Шидерты, км. 205-259, от границы Акмолинской области до поселка Шидерты.

В Костанайской области закрыли участок дороги на трассе Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 218-232, от поселка Октябрьское до границы Акмолинской обл.

Ранее сообщалось, что 9 трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды.

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