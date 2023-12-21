Еще ряд дорог закрыли из-за непогоды в Казахстане

Фото: pixabay

21 декабря с 22:00, по данным АО "НК КазАвтоЖол", в связи с ухудшением погодных условий (гололед порывистый ветер, дождь) ряд трас закрыты для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

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