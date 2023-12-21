Еще ряд дорог закрыли из-за непогоды в Казахстане
Фото: pixabay
21 декабря с 22:00, по данным АО "НК КазАвтоЖол", в связи с ухудшением погодных условий (гололед порывистый ветер, дождь) ряд трас закрыты для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.
Движение перекрыто на участках трасс республиканского значения в Акмолинской области:
- Екатеринбург – Алматы, км 917-1230 (п. Жасы-п. Кажимукан);
- Астана – Ерейментау – Шидерты, км 16-200 (г. Астана – граница Павлодарская области);
- Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 232-260 (граница Костанайской области – поселок Сурган);
- Жезказган – Петропавловск, км 536- 552 (поселок Бузулук – поселок Сурган);
- Жаксы – Есиль – Бузулук, км 0-82 (село Жаксы – поселок Бузулук);
- Кокшетау – Атбасар" км 47-184 (поселок Зеренда – г. Атбасар).
Позже, с 22:00, закрыто движение для всех видов транспортных средств на участках дорог областного значения:
- Балкашино – Шантобе (км 0-56);
- Петровка – Острогорка – Мариновка (км 0-108);
- Кокшетау – Атбасар – Веселое (км 0-24).
В Павлодарской области закрыли:
- участок дороги на трассе Кызылорда – Павлодар, км. 1206-1382, от поселка Шидерты до Павлодара;
- участок дороги на трассе Астана – Ерейментау – Шидерты, км. 205-259, от границы Акмолинской области до поселка Шидерты.
В Костанайской области закрыли участок дороги на трассе Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 218-232, от поселка Октябрьское до границы Акмолинской обл.
Ранее сообщалось, что 9 трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды.
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