Итоги 2023 года: 4,6 млн га неиспользуемых земель вернули в Казахстане

В правительстве в рамках подведения итогов уходящего года рассказали о достижениях и результатах развития отрасли сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz

По информации пресс-службы премьер-министра, главой государства Касым-Жомартом Токаевым поставлены стратегические задачи по увеличению объемов производства и повышению добавленной стоимости отечественной сельхозпродукции.

За 11 месяцев объем валовой продукции сельского хозяйства составил 8,2 трлн тенге.

Собрано 16,6 млн тонн зерновых, 2,1 млн тонн масличных и 5 млн кормовых культур.

Отрасль животноводства показывает стабильный рост. Объем производства продукции увеличился на 3,3% и составил 3,8 трлн тенге.

Объем производства продуктов питания вырос на 1,9% и составил 2,9 трлн тенге.

Кроме того начата реализация Программы повышения доходов сельского населения "Ауыл аманаты" путем развития сельхозкооперации. В 2023 году на эти цели выделено 100 млрд тенге.

Продолжается работа по возврату неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель. В 2023 году государству возвращено 4,6 млн га, а всего с начала 2022 года – уже 10 млн га. Возвращенные земли в приоритетном порядке направляются на нужды аграриев путем их закрепления за соответствующими населенными пунктами.

С начала 2023 года в отечественном АПК запущено 207 инвестиционных проектов на 164,5 млрд тенге.

В Костанайской области турецкая компания реализовала проект по переработке бобовых культур полного цикла производительностью до 1 тыс. тонн в сутки.

В Северо-Казахстанской области запущена новая инновационная теплица 4 поколения, где планируется собирать порядка 3 тыс. тонн томатов, огурцов и салата в год.

В Акмолинской области совместно со швейцарским концерном Buhler реализован проект по производству овсяных безглютеновых хлопьев стоимостью более 2,5 млрд тенге.

В Павлодарской области запущено овощехранилище на 10 000 тонн продукции, проект оценивается в 1,8 млрд тенге ит.д.

В целом по итогам 11 месяцев в сельское хозяйство республики привлечено 855 млрд тенге (на 11% больше уровня прошлого года), а в производство продуктов питания – 130 млрд тенге (рост на 9,5%).

На субсидирование агропромышленного комплекса из всех источников выделено порядка 500 млрд тенге.

Благодаря формированию запасов овощей в стабфондах, подписанию меморандумов с производителями и мерам господдержки удалось стабилизировать рост цен на социально значимые продукты питания. По итогам 11 месяцев уровень продуктовой инфляции составил 7,5%.

Принят ряд мер по оказанию дополнительной поддержки отечественных фермеров.

Как отметили в ведомстве на развитие и поддержку отрасли сельского хозяйства в 2023 году государством было направлено порядка 1,2 трлн тенге. В целом принятые меры улучшат финансовое состояние аграриев и позволят им своевременно подготовиться к посевной кампании 2024 года.

Ранее в рамках подведения итогов уходящего года мы публиковали информацию о результатах, достигнутых в отечественной промышленности. И о развитии социальной сферы, а также о достижениях в сфере здравоохранения за год.